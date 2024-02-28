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Eskişehir Tabip Odası'ndan Sibel Bahçetepe'ye ödül

BirGün Sağlık Editörü Sibel Bahçetepe, sağlık alanında yaşanılan sorunları gerçeklikle ortaya koyan yazıları nedeniyle 17'nci Eskişehir-Bilecik Tabip Odasu Basub Sağlık Ödülleri'nde "Ulusal Basın Ödülü"ne layık görüldü.

Medya
  • 28.02.2024 18:22
  • Giriş: 28.02.2024 18:22
  • Güncelleme: 28.02.2024 18:25
Kaynak: Haber Merkezi
Eskişehir Tabip Odası'ndan Sibel Bahçetepe'ye ödül

Eskişehir-Bilecik Tabip Odası tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenen “Basın Sağlık Ödülleri” sahiplerini buldu. BirGün Sağlık Editörü Sibel Bahçetepe, sağlık alanında yaşanılan sorunları gerçeklikle ortaya koyan yazıları nedeniyle "Ulusal Basın Ödülü"ne layık görüldü.

Yerel basın ödülü ise Çağdaş Gazeteciler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Meltem Karakaş’a verildi. Ödül töreni 14 Mart Tıp Bayramı'nda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı'nda saat 18.00-20.00 arasında yapılacak. 

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