Eskişehir Valiliği'nden 'alçak uçuş’ uyarısı

Eskişehir Valiliği, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 113. yıl kutlamaları çerçevesinde alçak uçuş gerçekleştirileceğine ilişkin yaptığı açıklamada, "Gün içerisinde şehir merkezi üzerinde prova amaçlı alçak uçuş icra edilecektir" ifadelerine yer verdi.

Eskişehir Valiliği, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın 113’üncü yıl kutlamaları çerçevesinde alçak uçuş gerçekleştirileceği konusunda duyuru yayımladı.

Eskişehir Valiliği, 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığı’nın gün içerisinde gerçekleştireceği uçuş ile ilgili bir duyuru yayımladı.

Valilik tarafından yayımlanan duyuruda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın 113’üncü yıl kutlamaları çerçevesinde gün içerisinde prova maksatlı alçak uçuş gerçekleştirileceği belirtildi. Uyarıda şu ifadelere yer verildi:

“24 Nisan 2024 Çarşamba günü Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın 113’üncü yıl dönümü kutlamalarına hazırlık kapsamında gün içerisinde şehir merkezi üzerinde prova amaçlı alçak uçuş icra edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”