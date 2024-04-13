Eskişehir Valiliği'nden 'kamyon, çekici ve tanker' kararı

Eskişehir Valiliği, kentteki bazı yollarda 14 Nisan-15 Nisan tarihleri arasında kamyon, çekici ve tanker geçişini yasaklama kararı aldı.

Eskişehir Valiliği trafiği rahatlatmak için aldığı kararla 14 Nisan Pazar günü sabah saat 05.00’dan, 15 Nisan Pazartesi sabah saat 05.00’a kadar, D-650, D-260 ve D-200 yollarının Eskişehir il sınırları içinde kalan kısımlarından kamyon, çekici ve tankerlerin geçişini yasakladı.

Eskişehir Valiliği, Ramazan Bayramı trafiğini rahatlatmak amacıyla çalışma yaptı.

Çalışma neticesinde valilik tarafından alınan karara göre, kamyon, çekici ve tankerlerin, Eskişehir’den geçen ve şehirlerarası olan D-650, D-260 ve D-200 yollarının, il sınırları içinde kalan bölümlerindeki karayollarında 14 Nisan Pazar günü sabah saat 05.00’dan, 15 Nisan Pazartesi sabah saat 05.00’a kadar trafikte seyretmesinin yasaklandığını duyurdu.