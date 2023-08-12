Eskişehir yeni haftada 48 dereceyi görecek

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün son verilerine göre, Eskişehir’de hava sıcaklıklarının yeni haftada tekrar artışa geçerek 48 dereceye ulaşması bekleniyor.

Son günlerde etkisini devam ettiren serin ve rüzgârlı hava yerini tekrar bunaltıcı sıcaklara bırakmaya hazırlanıyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün önümüzdeki 5 günlük hava tahmin raporuna göre, Eskişehir’de yeni haftada hava sıcaklıkları artışa geçecek. 15 Ağustos Salı ve 16 Ağustos Çarşamba günü Eskişehir’de hava sıcaklarının 40 dereceye ulaşması tahmin ediliyor.

Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde salı günü termometrelerin 48 dereceyi göstermesi beklenirken, merkez Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde de hava sıcaklığı 40 dereceye ulaşacak.