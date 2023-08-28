Eskişehir’de 4 katlı binada patlama: 1 kişi yaşamını yitirdi

Eskişehir'de bir binanın 4. katındaki dairede meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti. Patlamanın nedenine ilişkin inceleme sürüyor.

Eskişehir’de Odunpazarı ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi Kemer sokakta 4 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede patama meydana geldi.

Patlamada evin balkonundan sokağa düşen 34 yaşındaki Mustafa Erbay Özdil hayatını kaybetti.

Özdil’in evde yalnız olduğu ve başka yaralanan olmadığı belirtildi.

Polis ve itfaiye ekiplerince yapılan ilk incelemelerde patlamanın evin mutfak bölümünde meydana geldiği belirlendi. Patlama sonucu daireden düşen mutfak, pencere ve beton parçaları nedeniyle sokak adeta savaş alanına dönerken, park halindeki 3 aracın da zarar gördüğü belirlendi.

PATLAMA ANI ARAÇ KAMERASINDA



Patlama anı park halindeki bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde 4’ncü kattaki dairenin mutfak ve balkon kısmında bir anda patlama olduğu, daha sonra ise dairede yangın çıktığı görüldü.

Patlamanın nedenine ilişkin inceleme sürüyor.