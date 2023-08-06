Eskişehir’de hava sıcaklığı 46 dereceye ulaşacak

Eskişehir ve çevresinde etkili olan sıcak hava dalgasının devam etmesi beklenirken, Sarıcakaya ilçesinde hava sıcaklığının 46 dereceye ulaşması öngörülüyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişlik beklenmezken, rüzgarın güney ve batı yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren ise yer yer kuvvetlice eseceği öngörülüyor. Hava sıcaklığının Sarıcakaya ilçesinde 46, Mihalgazi’de ise 44 dereceye ulaşabileceği belirtilirken, bölge genelinin sıcak hava dalgasının etkisi altına girmesiyle birlikte sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ile 9 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Aşırı sıcaklık nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları konusunda uyarı yapıldı.