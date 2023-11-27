Eskişehir’de tiyatro coşkusu

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda “Düdüklüde Kıymalı Bamya” ve “Ayak Bacak Fabrikası” adlı iki yeni oyununun basın galası gerçekleştirildi.

Sermet Çağan’ın kaleme aldığı, yönetmen Murat Karasu’nun yönetmenliğini üstlendiği “Ayak Bacak Fabrikası” ve Türk tiyatrosunun önemli yazarlarından Memet Baydur’un yazdığı, rejisör Murat Atak’ın sahnelediği “Düdüklüde Kıymalı Bamya” oyunları beğeniyle karşılandı. Sezon başından beri sahnelenen oyunlar Eskişehirlilerden yoğun ilgi gördü.

İki oyun da alkışlar eşliğinde sona erdi. Şehir Tiyatroları farklı ve nitelikli repertuvarı ve yeni oyunları ile sezon sonuna kadar izleyicileriyle buluşmaya devam edecek.