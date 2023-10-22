Eskrim Satellite Turnuvası, İstanbul’da tamamlandı

İstanbul ev sahipliğinde iki gündür (21-22 Ekim) devam eden Büyük Kadınlar/Erkekler Kılıç ve Kadınlar Flöre Satellite Turnuvası bugün gerçekleştirilen kadınlar flöre karşılaşmalarının ardından son buldu.

İstanbul ev sahipliğinde iki gündür (21-22 Ekim) devam eden Büyük Kadınlar/Erkekler Kılıç ve Kadınlar Flöre Satellite Turnuvası bugün gerçekleştirilen kadınlar flöre karşılaşmalarının ardından son buldu.

Bugünün şampiyon Ukraynalı sporcu Alina Poloziuk olurken; organizasyona çeyrek finalde veda eden milli sporcu Alisa İsbir turnuvayı 5. sırada tamamladı.

Turnuvada dereceye giren sporcular madalyalarını; Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) Genel Sekreteri Yılmaz Portakal’ın elinden aldı.

Kadınlar flöre kürsü sonuçları şöyle:

1-Alina Poloziuk (UKR)

2-Marta Cammilletti (ITA)

3-Emilia Corbu (ROU)

3-Carolina Stutchbury (GBR)

Aynı organizasyonda ter döken diğer milli eskrimciler Firuze Ayşen Güneş 25., Nazlı Ceren Alioğlu 31., Ada Nur Kıdemli 38., Filiz Ece Erdoğan 43., Rüya Gökkan 44., Almıla Birçe Durukan 45., Alara Atmaca 47.,Damla Erolcay 51., Ada Arıkan 52., Ece Gizem Huriel 54., Serra Gülin Gençoğlu 56., Dilay Şenkul 60., Elvin Gülışık 61., Azra Arıkan 62., Irmak Önen 63., Yağmur Akyalçın 64., Irmak Çarpışır 65., Zeynep Tuana Arslan 66., Ayşe Aksoy 67., Şevval Pelin Cantenar 68., İpek Özırak 69., Selin Naz Topçu 70T., Duru Öktem 73., Asude Oymak 74., Beril Turhanlar 75., Defne Okçuoğlu 76. ve Nur Işık Polat ise mücadelesini 79. sırada tamamladı.