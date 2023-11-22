ESP Eş Genel Başkan Yardımcısı Beycan Taşkıran gözaltına alındı

ESP Eş Genel Başkan Yardımcısı Beycan Taşkıran'ın da aralarında olduğu 3 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı bir soruşturma kapsamında bu sabah saatlerinde birçok eve baskın düzenlendi.

Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Eş Genel Başkan Yardımcısı Beycan Taşkıran, Sosyalist Kadın Meclisi (SKM) MYK üyesi Satiye Ok ve ismi öğrenilemeyen bir kişi gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre, gözaltına alınanlar Diyarbakır TEM Şubeye götürüldü.

ESP'nin sanal medya hesabında, “Eş Genel Başkan Yardımcımız Beycan Taşkıran ve SKM MYK üyemiz Satiye Ok'un kaldıkları ev polis tarafından basıldı. Evdeki arama sürüyor. 3 üyemiz gözaltına alındı" paylaşımı yapıldı.