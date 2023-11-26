Esra Hankulu'nun ölümü: Yargıtay Başsavcısı cezayı az buldu, ağırlaştırılmış müebbet istedi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Esra Hankulu cinayetinin sanığı Ümitcan Uygun'a verilen 10 yıllık hapis cezasının bozulmasını istedi. Başsavcılık tarafından hazırlanan tebliğnamede cinayetin kasten işlendiğine dikkat çekilerek ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Esra Hankulu cinayetinin sanığı Ümitcan Uygun’a verilen 10 yıllık hapis cezasının bozulmasını, ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılmasını istedi.

Başsavcılık tarafından hazırlanan tebliğnamede, ‘neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama’ değil, ‘cinayetin kasten işlendiğini’ vurgusu yapıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyaya ilişkin tebliğnamesini tamamladı.

Öte yandan dosyaya ilişkin son kararı Yargıtay 1.Ceza Dairesi önümüzdeki günlerde verecek.

9 Temmuz tarihli tebliğnamede saat 03.00 sıralarında genç kızın baygınlık geçirdiği ve şuurunun bozulduğu, maktuldeki bu belirtilerin kafa travması geçirmesi neticesinde ortaya çıktığı ve travmanın bu saatlerde gerçekleştiğinin anlaşıldığı belirtilerek, “Sanığın kasten sebebiyet verdiği bu duruma rağmen maktule herhangi bir tıbbi yardım çağırmadığı gibi, tıbbi yardım alabileceği bir sağlık kuruluşuna da ulaşmasını sağlamadığı” ifade edildi.

‘BAŞINDAN DARBE ALDI’

Olay günü Esra Hankulu aldığı ilaç ve alkolün etkisi nedeniyle kendisini savunmayacak durumda olduğuna da dikkat çekilerek, özetle şu değerlendirme yapıldı:

“Sanık Ümitcan Uygun’un, künt travma neticesinden hayatını kaybetmesi sonucunu doğuracak şekilde maktulenin hayati bölgesi olan baş bölgesine cebir uyguladığı Adli Tıp Kurumu raporlarında da anlaşılmaktadır. Maktulün vücudunun değişik yerlerinden yaralanması (dirsek, kol bacak, uyluk bölgelerinden ve boyundan) maktulün başındaki darbenin şiddeti, darbenin vurulduğu baş bölgesinin hayati bakımdan önemi, sanığın maktulün başına yönelik eylemi ile ölüm neticesinin arasındaki nedensellik bağının, Adli Tıp Kurumu raporları ile de tespit edilmiş olduğu, böylelikle sanık Ümitcan Uygun’un kasten öldürme suçunu işlediği anlaşıldığından, sanık Ümit Uygun’un eylemine uyan TCK’nın 82/1-e maddesi gereğince cezalandırılmasına karar verilmesi gerekir.”

NE OLMUŞTU?

Mamak ilçesi Akdere semtindeki eve 3 Ağustos'ta ihbar üzerine giden emniyet ekipleri, 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun hayatını kaybettiğini belirlemişti. Bunun üzerine olay gecesi Hankulu ile aynı evde kalan ve Ankara'da 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen’in ölümüyle ilgili soruşturmanın baş şüphelisi Ümitcan Uygun, Furkan G. ve Dilan C. gözaltına alınmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ümitcan Uygun'un Hankulu'yu öldürdüğü, diğer iki sanığın ise suç delillerini kararttıkları belirtilmişti.

Bu kapsamda sanık Uygun'un, kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbete, tutuksuz sanıklar Furkan G. ve Dilan C'nin de suç delillerini karartmaktan 5'şer yıla kadar hapse mahkum edilmesi istenmişti.

Yapılan yargılama sonucunda Uygun’a ‘neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama’ suçundan 10 yıl ceza verilirken, diğer iki sanık için de 1 yıl 6 ay hapis cezasına hükmedilmişti.