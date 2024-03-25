Et fiyatları yükselince kemiğe talep arttı

Ekonomi Servisi

Van'da ekonomik krizden dert yanan kasaplar, et fiyatların artması nedeniyle kemik satışlarının arttığını söyledi.

Yıllık bazda birçok kentte yüzde 85 ila 160 arasında zamlanan et yemek hayal oldu. Kasaplarda daha önce halka ücretsiz olarak verilen, etinden sıyrılmış kemik ise kilosu 25 TL’den satılıyor. Geçen yıl Van’da etin kilosu 200 ila 220 TL arasında iken, bu yıl kilosu 500-520 TL arasında satılıyor.

MA'ya konuşan esnaf Bünyamin Aktaş, zamlar nedeniyle insanların artık sakatat bile alamadığını söyledi. Aktaş, “İnsanların talepleri genellikle ciğer, yürek ve kemik oluyor. Et pahalı olduğu için alamıyorlar. İnsanlar kemik alıyor, kaynatıp vitamini için çocuklarına veriyorlar" diye konuştu.

Otuz yıldır kasaplık yapan Ömer Baday ise et fiyatlarının şuan 550 TL’ye kadar çıktığını ifade ederek, “Et fiyatları yüksek olduğu için sakatata talep daha fazla. Et fiyatları geçen yıla göre iki katına çıktı. Haliyle insanlar alamayınca kemik alıyorlar. Şuan ilikli kemikleri 30 TL den satıyoruz. Eskiden kemik ücretsizdi ve para almadan veriyorduk. Şimdi ücretli kemik de paralı oldu" dedi.