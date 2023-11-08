Et ithalatında rant sistemi: ESK yöneticisi Macaristan’da satan, Türkiye’de alan tarafta

CHP'li Özgür Karabat, Et ve Süt Kurumu (ESK) yönetim kurulu üyesi ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın danışmanı Mücahid Taylan’ın, Macaristan'daki şirketi vasıtasıyla canlı hayvan ve karkas et ithalatında aktif rol aldığını ifade etti.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Türkiye’ye gelen canlı hayvan ve karkas etlerin yandaş şirketlere ucuza verildiği ve bunların ticaretinden büyük rant sağlandığına dair açıklamalarını detaylandırdı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Karabat; Macaristan, Polonya, Fransa ve İtalya’dan yoğun şekilde et geldiğini, Et ve Süt Kurumu (ESK) yönetim kurulu üyesi ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın danışmanı Mücahid Taylan’ın, Macaristan'daki şirketi vasıtasıyla bu ithalatta aktif rol aldığını ifade etti.

ET İTHALATINDAKİ RANT SİSTEMİNDE VARAN-2



Türkiye’ye gelen canlı hayvan ve karkas etlerin yandaş şirketlere ucuza verildiği ve bunların ticaretinden büyük rant sağlandığını tek tek açıklamıştım.

Macaristan, Polonya, Fransa ve İtalya’dan yoğun bir şekilde et geldiğini… pic.twitter.com/XTO9hgKicf — Özgür KARABAT (@OzgurKarabatCHP) November 8, 2023

"TAM BİR REZALET"

Mücahid Taylan’ın Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de faaliyet gösteren Green Farm And Trade Kft. isimli şirketin 3 ortağından birisi olduğuna dair belgeyi de paylaşan Karabat, "Türkiye’nin en fazla hayvan ithal ettiği ülkelerden birinde, bu ithalatı yapan kamu görevlisinin şirketi bulunuyor. Bu kişi aynı zamanda Tarım Bakanı’na danışmanlık yapıyor. Neresinden bakarsanız bakın tam bir rezaletle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

"TAMAMI İSTİFA ETMELİ"

Karabat; Tarım ve Orman Bakanı, ESK Başkanı ve ESK yöneticilerin tamamının istifa edip yargı önünde hesap vermeleri gerektiğini de belirtti.