Et sorununa yine ithal çözüm!

Berkay SAĞOL

Et ve Süt Kurumu (ESK), "İthalat çözüm değil" uyarılarına karşın artan et fiyatlarının önüne geçmek için Polonya’dan sığır eti ithal edeceğini açıkladı. TÜSEDAD Başkanı Solakoğlu, geçen yıllarda yapılan hatalardan ders alınmadığı ve üreticilerin yine ihmal edildiğini söyledi.

ESK, Polonya’dan tır bazlı taze karkas sığır eti ithal ederek şarküteri ürünleri üreten firmalara satacağını duyurdu. ESK’den yapılan açıklamada, ithal edilecek taze karkas etin kilosu 195 liradan işletmelere satılacağı bildirildi. Bu fiyata ayrıca KDV eklenecek. Kurum, istediği zaman bu fiyatı güncelleyebilecek.

ESK’nin kararını değerlendiren Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Başkanı Sencer Solakoğlu, “Etin ithal edilmesi bir dert değil ama üretimin artmaması çok çok büyük bir dert” dedi ve ekledi: “Biz Türkiye’de kendi etimize, sütümüze ve tahılımıza yeterli durumda olabilecek potansiyeldeyiz. TÜİK rakamlarına bakıldığında Türkiye’deki hayvan varlığı Almanya kadar var. O zaman biz niye bu kadar fazla hayvan ithal ediyoruz. Bizim tüketicimiz daha fazla mı et yiyor, yoksa rakamlar mı doğru değil? Tabii ki TÜİK rakamları doğru değil çünkü güncelleme yapılıp, sayım yapılmıyor. Et ithal ettiğimiz ülkelerden daha fazla bir hayvan sayısına sahip olduğumuz şeklinde bir veri var.”

ÜRETİCİ İHMÂL EDİLİYOR

Solakoğlu, “Süt fiyatlarından dolayı anaç hayvanlar kesime gönderildi ve o dönem yine bu kadar çok hayvan ithal etmek zorunda kalmıştık. Ders aldık mı? Kesinlikle almadık. Şu anda 1 litre sütün üretim maliyeti 12,5 liraya denk geliyor. Bu rakam son gelen mazot zamlarından önceydi. Bu maliyetler tamamen ülkemizi yöneten insanların verdiği kararların sonuçlarıdır. Şu anda süt satış fiyatı 11 lira civarında. Zararına üretim olduğu için insanlar yine hayvanlarını elinden çıkarıyor. İthalat bir çözüm olmayacak” diye konuştu. Süt üreticilerinin hâlâ ihmal edildiğini vurgulayan Solakoğlu, şunları dile getirdi: “Bugün Türkiye et ithalatını konuşuyorsa bunun sebebi Nureddin Nebati dönemi ve oradaki bürokratların verdiği hatalı kararlardı. Gönül ister ki üretim teşvik edilsin ama üretimi teşvik eden hiçbir şey görmüyoruz. Kaderine terk edilmiş süt üreticisi var."