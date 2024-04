Et ürünlerinde yüzde 10 KDV kaldırılsın talebi

Ekonomi Servisi

Et fiyatlarına gelen zamlara ilişkin konuşan CHP Milletvekili Orhan Sarıbal, ithalat politikalarıyla yüksek et fiyatı sorununun çözülemeyeceğini söyledi. Sarıbal, et ev et ürünlerine gelen zamlara ilişkin Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Sarıbal, fiyatların anormal yükseldiğini dile getirdi.

Sarıbal, “25 kilogram etle bir çuval yem, 1 litre sütle 1.5 kilogram yem alınabilmesi gerektiğini defalarca söyledik. İthalat politikalarıyla yüksek et fiyatı sorunu çözülemez. 2009-2010 yıllarından itibaren başlayan 14 yıllık süreçte 11 milyar doların üzerinde sadece canlı hayvan ve ete para veren bir ülkeyiz” diye konuştu.

Et ürünlerine uygulanan yüzde 10 KDV'nin kaldırılması gerektiğini söyleyen Sarıbal, “Süt üreticisi zarar etmeye devam ediyor. Süt üreticisi zarar etmeye devam ettiği sürece Türkiye et sorununu çözemez. Et sorununu çözebilmeniz için sağmal ineklerin sürü olarak kalması, sayısının düşmemesi, kesilmemesi ve doğum yaptırılması gerekiyor. Ne yazık ki süt hayvanları sürekli kesime gidiyor” dedi.