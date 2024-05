Et ve hayvancılıkta da dışa bağımlı olundu

Tarım ve hayvancılığı sürdürülemez hale getiren iktidar hayvan ve et ithalatında rekora koşuyor. 2024’ün ilk çeyreğinde 173 milyon dolarlık canlı hayvan ithal edildi.

Mustafa BİLDİRCİN

İktidarın yanlış politikaları ile durma noktasına gelen tarım ve hayvancılıkta hemen her yıl ithalat rekorları kırıldı.

CHP Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu’nun mercek tuttuğu 2024 yılının ilk çeyreğine yönelik ithalat verileri de et ve canlı hayvanda dışa bağımlı hale gelindiğini ortaya koydu.

Yem ve saman fiyatlarının fahiş bir şekilde arttığını, Türkiye’deki besiciliğin can çekiştiğini belirten Bakırlıoğlu, “İşin içinden çıkamayan iktidarın ithalat silahına sarılmaktan başka çaresi kalmadı” dedi.

ÇARPICI İTHALAT VERİLERİ

2023 yılının Ocak-Mart döneminde 166 milyon dolarlık olan canlı hayvan ithalatı için harcanan para, 2024’ün Ocak-Mart döneminde 173 milyon dolar olarak gerçekleşti. Benzer bir tablo et ve et ürünleri ithalatında da yaşandı.

2023 yılının ilk çeyreğinde 30 milyon dolarlık, 2023 yılının tamamında ise 363 milyon dolarlık et ithalatı yapılırken 2024 yılının ilk çeyreğinde et ithalatı için 144,5 milyon dolar harcandı. İthalat verilerinin çarpıcı olduğunu kaydeden CHP’li Bakırlıoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Marketlerde 1 kilo kuşbaşı etin kilosu 724 TL’ye, 1 kilo kıymanın kilosu 660 TL’ye yükseldi. Yalnızca 17 bin TL asgari ücret alan, 10 bin TL sefalet ücretine mahkum edilen emeklinin sofrasına et koyması hayal haline geldi. Et ve Süt Kurumu’nun fiyatlarına yüzde 25 zam yapmasıyla birlikte dar gelirlinin sofrasına bir parça et koyma umudu kalmadı. Yanlış tarım politikaları hayvancılığı bitirme noktasına getirdi.”