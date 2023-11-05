Etekteki taşlar döküldü

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultay’ının ilk günü genel başkanlık yarışıyla tamamlandı. Genel başkanlık yarışını kazanan Özgür Özel CHP’nin 8'nci Genel Başkanı olurken, bugün PM üyeleri seçilecek. Gergin geçen Kurultay’a ‘değişimciler’ ve ‘genel merkezciler’in sert konuşmaları damga vurdu. Karşılıklı suçlamalar, sitemler havada uçuştu.

Hüseyin ŞİMŞEK

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı, ‘‘İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı’’ sloganı ile Ankara Spor Salonu’nda toplandı. Kurultay’ın ilk gününde 1366 delege, partinin genel başkanlık yarışı için oy kullandı. Başkanlık yarışı, adaylık için yeterli imza sayısına ulaşan ve 13 yıldır Genel Başkanlık görevini sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in arasında geçti. Kurultay öncesinde adaylıklarını açıklayan eski CHP PM Üyesi Örsan K. Öymen ve eski CHP Milletvekili İlhan Cihaner ise hem ‘değişimcileri’ hem de ‘genel merkez’ ekibini eleştirerek adaylıktan geri çekildi.

Kurultay sürecinin yalnızca iki kişinin yarıştığı ‘siyasetsiz’ bir psikolojik savaşa dönüştüğünü dile getiren Cihaner, “Bu anti demokratik, siyasetsiz ve kişilere indirgenmiş yarışın parçası olmayı reddediyoruz” açıklamasını yaptı.

Adaylıklardaki imza tekelini, medya ambargosunu, delegeye yönelik baskıları açıklayan Öymen ise "Adaylıktan çekilmeye karar verdim. Kim kazanırsa kazansın, kaybeden ne yazık ki CHP ve Türkiye olmuştur” ifadelerini kullandı.

Kurultay, Kılıçdaroğlu’nun Divan Başkanı oylamasıyla başladı. Divan Başkanlığına oy birliği ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçildi.

Konuşmasına kurultayı selamlayarak başlayan İmamoğlu, “Bu kurultay tarihi bir kurultay, çünkü bu kurultay sadece CHP’nin değil, Türkiye muhalefetinin şekilleneceği bir kurultaydır. Bu kurultay herkesi umutlandıracak, toplumsal muhalefete büyük bir güç ve moral verecek” dedi.

SIRTIMDAN, HAİNCE HANÇERLENDİM

İmamoğlu’ndan sonra kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu değişimcileri sert sözlerle eleştirdi. Konuşmasında İYİ Parti Lideri Meral Akşener’in masadan kalkmasını da değinen Kılıçdaroğlu “Sırtımdan hançerlendim” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarında öne çıkanlar ise şöyle:

“İş, cumhurbaşkanlığı adaylığının seçilmesine gelince masadan kalkmalar ve masaya geri dönmeler geldi. Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım. Ateşi ve ihaneti gördük. Seçim bitti, daha nefes almadan değişim söylemleri başladı. Değişim söylemini dillendirenler uzun süredir değişmeyenlerdi, seçimden sonra ilk işim onları değiştirmek oldu. CHP Sivas’ın ötesine gidemiyordu. Diyarbakır’a, Hakkari’ye, Mardin’e giremiyorduk. Bugün milletvekili çıkardık. Hangi değişimden söz ediyorsunuz?”

28 Mayıs seçimlerinden sonra artan eleştiriler hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, ‘partiyi sağa kaydırdı’ söylemlerine sert çıkıştı.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi: ‘‘CHP sağa kaydı’ diyorlar. Bunlar, sağın solun ne olduğunu bilmiyorlar. Çok açık ve net söylüyorum; CHP, halkın partisidir. Bay Kemal’in yol arkadaşı olmak için vefalı olacaksın. Bay Kemal’i arkadan hançerlemeyeceksin”

SOLU HAYIRSEVERLİK SANIYORSUNUZ

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının ardından kürsüye Örsan K. Öymen çıktı. CHP’nin sağa kaydığını söyleyen Öymen, Kılıçdaroğlu’nun konuşmalarını hedef aldı. Öymen, “2019 seçimlerini zafer olarak ilan edemeyiz. 39 milletvekilini oyu yüzde 2-3’ü geçmeyen partilere hediye ettik. Böyle bir şey olabilir mi? Kaybettiği 12 seçimde de mi sırtından bıçaklandı? CHP sağa kaymıştır. Genel Başkan, solu hayırseverlik sanıyor. Sol düzeni değiştirmektir. AKP din devleti kuruyor ve biz buna karşı çıkamıyoruz” dedi.

İSTANBUL DEĞİŞİM, ANKARA MERKEZ SAFLARINDA

Kurultay’da söz alan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ise değişimcilere yüklendi. ‘‘Ankara İl Örgütü taraftır. Ankara örgütüne sağcı diyenin ağzından çıkanı kulağıyla duyacak" ifadelerini kullanan Erkol, “Özel ve arkadaşlarına da bir tavsiyem var, buradan yenilmenin üzüntüsüyle değil demokratik bir mücadelenin tarafı olmanın gururuyla çıkacaksınız, yenileceksiniz’’ dedi. Erkol’un ardından kürsüye çıkan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise tarihi bir görev ile karşı karşı olduklarını belirtti. Çelik, partisinin siyasetsizleşmesine dikkat çekerek, “Ya topluma yeni bir umut, yeni bir heyecan, yeni bir inanç vereceğiz; ya da 2023 seçimleri sonrasında ortaya çıkan büyük umutsuzluk dalgası yayılarak devam edecek” dedi.

YENİLGİNİN HESABINI HALK ÖDÜYOR

Kürsüye çıkan CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel ise partisinin siyaset anlayışının değişmesi gerekliliğini vurguladı. Özel, “Biz, kaybedilen seçim sonrası hiç bir şey olmamış gibi davranılmasına, bu ağır yenilginin sorumluluğunun üstlenilmemesine karşı çıkanlarız. Bu yolculuk sana söz deyip boynunu bükük bıraktığımız halkla helalleşme yolculuğudur” dedi. Özel şu ifadelere yer verdi: “CHP’nin seçim kaybının maliyeti deyince bazı arkadaşlarımız ‘Hepimiz oradaydık, hesabı neden sadece Kemal Bey ödüyor’ diyor. Hesabı ne Kemal Bey ne Özgür Özel ödüyor. Hesabı dünyanın en güzel ülkesinde yaşadığı halde, dünyanın başka ülkelerinde halay kuran gençlerimiz ödüyor.

Hesabı siftahsız dükkân kapatan esnaflar, yardıma muhtaç kalan yoksullar ödüyor.” Kılıçdaroğlu’nun konuşmasına da yanıt veren Özel, “Partimiz iktidarın söylemleri ile yönetilemez, söylenenleri üzerime alınmıyorum. Bizim partimizde hançer de olmaz kılıçta olmaz. Değişimcilere kılıç çektim diyen danışmanın alnını karışlarım” dedi.

Özel’in konuşmasının bitmesiyle beraber Genel Başkanlık seçimi öncesi konuşma yapmama kararı alan Kılıçdaroğlu, Özel’e cevap vermek için kürsüye çıktı.

KEŞKE SÖYLEDİKLERİNİ YÜZÜME SÖYLESEYDİN

Keşke burada anlattıklarını yüzüme söyleseydi diyen Kılıçdaroğlu, "Benim kadar eleştiriye açık kimse yoktur. PM’de beni eleştiren kimsenin sözünü kesmem. Sanki örgüt yok, ben tek başıma genel başkan seçiyorum. Tüm bu eleştirileri keşke MYK’de söyleselerdi, ben de gereğini yapsaydım. Orada evet diyeceksin burada başka konuşacaksın. Bu olmaz" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan partinin genel başkanlık seçiminin bitmesi ile beraber kurultay bugün Parti Meclis’i seçimi ile devam edecek.

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GENEL BAŞKAN ÖZGÜR ÖZEL OLDU

CHP 38. Olağan Kurultayı "İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı" sloganıyla dün Ankara’da başladı. Konuşmaların ardından kurultayda oylama işlemi 21:00’de başladı.

Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu, oylamanın 2 saatte tamamlanmasının öngörüldüğünü duyurdu. İmamoğlu ardından oyunu kullandı.

Ayrı bir salonda gerçekleştirilen oy verme işleminde genel başkan adayları Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel de oylarını kullandı.

Oy verme işlemi saat 23:00 itibariyle tamamlandı. Sayım sonuçlarına göre Kemal Kılıçdaroğlu 664, Özgür Özel 682 delegenin oyunu aldı. 1366 delegeden 2 kişinin oy kullanmadığı, 18 oyun ise geçersiz sayıldığı açıklandı. Genel başkanlık seçimi salt çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tura kaldı. İkinci tur oylama saat 00:30'da başladı. Oy kullanma işlemi ise saat 02.30'da tamamlandı.

Seçimi Özgür Özel'in kazandığı açıklandı. Özel, CHP’nin 8. Genel Başkanı oldu. Özgür Özel ikinci turda 812 oy alırken, Kemal Kılıçdaroğlu 536 oyda kaldı.

Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu sahneye gelerek "Kürsüyü boşaltalım, CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel açıklamasını yapsın" dedi. İmamoğlu "Kurultayımız, ülkemiz ve demokrasimiz adına büyük bir olgunlukla genel başkan seçimini tamamlamıştır. Sonuç her halükarda CHP'nin her üyesinin kazandığı bir sonuçtur. Sayın Özgür Özel 812 oy, Sayın Kılıçdaroğlu 236 oy. Partimizin yeni genel başkanı Özgür Özel olmuştur. Kendilerini kutluyor ve yeni görevinde başarılar diliyorum. Ülkemize, partimize, demokrasimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.