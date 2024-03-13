Eti fabrikasında çalışan bir işçi intihar etti

Eskişehir’de bulunan Eti kraker fabrikasında, 5 Mart’ta gece vardiyasında çalışan bir işçi intihar ederek yaşamına son verdi. İşçinin ‘kumar borcu’ olduğu iddia edildi.

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