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Etik, estetik ve edebiyat kıskacında 'barbar okumalar'

Kültür Sanat
  • 22.04.2024 12:18
  • Giriş: 22.04.2024 12:18
  • Güncelleme: 22.04.2024 12:25
Kaynak: Haber Merkezi
Etik, estetik ve edebiyat kıskacında 'barbar okumalar'

Barbarları Beklerken Sanat Kolektifi, ilk Ankara buluşmasını 28 Nisan Pazar günü Kızılay’daki Mülkiyeliler Birliği’nde gerçekleştirecek. 

'Barbar Okumalar' kapsamında düzenlenen etkinlik, “Nöbetteki Huzursuzluk: Etik, Estetik, Edebiyat” alt başlığıyla kamuoyuna duyuruldu.

Programda kolektif üyelerinden Dolunay Aker ve Ömer Burçin Özkişi; kolektifin çalışmalarına katkı sunan Öztekin Düzgün ve Sabahattin Umutlu sunumlarıyla yer alacak. 

Etkinliğin moderatörlüğünü Özcan Öztürk gerçekleştirecek.

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