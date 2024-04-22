Etik, estetik ve edebiyat kıskacında 'barbar okumalar'
Kaynak: Haber Merkezi
Barbarları Beklerken Sanat Kolektifi, ilk Ankara buluşmasını 28 Nisan Pazar günü Kızılay’daki Mülkiyeliler Birliği’nde gerçekleştirecek.
'Barbar Okumalar' kapsamında düzenlenen etkinlik, “Nöbetteki Huzursuzluk: Etik, Estetik, Edebiyat” alt başlığıyla kamuoyuna duyuruldu.
Programda kolektif üyelerinden Dolunay Aker ve Ömer Burçin Özkişi; kolektifin çalışmalarına katkı sunan Öztekin Düzgün ve Sabahattin Umutlu sunumlarıyla yer alacak.
Etkinliğin moderatörlüğünü Özcan Öztürk gerçekleştirecek.