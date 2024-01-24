Etimesgut'ta seçim anketi: Erdal Beşikçioğlu öne geçti

Ankara Etimesgut'ta CHP'nin belediye başkan adayı olan sanatçı Erdal Beşikçioğlu, yapılan seçim anketine göre mevcut belediye başkanı Enver Demirel'in önüne geçti.

CHP’den Ankara Etimesgut belediye başkanlığına aday gösterilen “Behzat Ç” dizisinin ana karakterini oynayan tiyatro oyuncusu Erdal Beşikçioğlu’nun anketlerde ilk sırada çıktığı öğrenildi.

Araştırma şirketi AREA, Beşikçioğlu’nun adaylığının belli olmasından sonra ilçede bir anket yaptı.

Etimesgutlulara yöneltilen ankette, “Etimesgut Belediye Başkanlığı seçiminde oy tercihiniz nasıl olur?” sorusuna gelen yanıtlarda Erdal Beşikçioğlu yüzde 38.7 oy aldı. Rakibi MHP’li Enver Demirel’e oy vereceğini söyleyen seçmenlerin oranı ise 36.9 olarak çıktı.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde MHP yüzde 40.6 ile birinci parti olmuş, CHP ise yüzde 37.5’lik oy almıştı.

Kararsızların dağıtılmasıyla oluşan geçerli oylarda ise Beşikçioğlu’nun oy oranı yüzde 49.2’ye yükseldi. Rakibi Demirel ise yüzde 47’de kaldı.

"MHP'NİN SEÇİM KAZANACAĞI" YÖNÜNDEKİ DÜŞÜNCELER DAHA FAZLA

AREA’nın anketindeki “31 Mart 2024 Etimesgut Belediye Başkanlığı seçimlerini sizce hangi parti kazanır?” sorusuna ilk soruya göre farklı bir yanıt geldi. Ankete katılanların verdiği yanıtlara göre “MHP’nin seçimi kazanacağı” yönünde düşünceye sahip olanların oranı daha fazla...