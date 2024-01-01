Etiyopya, Somaliland üzerinden Kızıldeniz'e erişim sağlayacak

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in ofisinden yapılan açıklamada, Etiyopya'nın, Somaliland ile bugün imzaladığı mutabakat zaptıyla Kızıldeniz'e erişim hayalini gerçekleştirmesinin yolunun açıldığı belirtildi.

Etiyopya, Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland sayesinde Kızıldeniz'e erişim sağlayacak.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in ofisinden yapılan açıklamada, Etiyopya'nın, Somaliland ile bugün imzaladığı mutabakat zaptıyla Kızıldeniz'e erişim hayalini gerçekleştirmesinin yolunun açıldığı belirtildi.

Açıklamada, mutabakatın, Etiyopya ve Somaliland'ın güvenlik, ekonomik ve siyasi işbirliğini güçlendirmesine de olanak sağlayacağı ifade edildi.

Mutabakat zaptına göre, Etiyopya'nın, Somaliland'ın Berbera Limanı'nda bir yeri olacak, Somaliland'ın da Etiyopya Havayolları'nda hissesi bulunacak.

ETİYOPYA, SOMALİLAND'I TANIYACAK

Somaliland Başkanı Musa Bihi Abdi de "Anlaşmayla, Etiyopya'ya 20 kilometre denize erişim izni veriyoruz ve karşılığında bizi tanıyacaklar. Somaliland olarak bizi tanıyan ilk ülke Etiyopya olacak." ifadesini kullandı.

Abdi, Etiyopya'nın denize ulaşmasına olanak sağlayacak alanın, anlaşmanın bir parçası olarak kiralanacağını bildirdi.

Eritre'nin 1990'ların başında ayrılmasıyla limanını kaybeden Etiyopya, imparatorluk döneminde de denize erişim için çok sayıda savaş vermişti. Halihazırda ülke, dış ticaretinin yüzde 90'ına yakınını komşu ülkelerdeki limanlar üzerinden yapıyor.

Etiyopya Başbakanı Ahmed, ülkesinin Kızıldeniz'e erişimi için komşularına Hedasi Barajı ve Etiyopya Hava Yolları'ndan hisse teklifinde bulunmuştu.