EURO 2008'in Türkiye ve İsviçre kadroları depremzedeler için sahaya çıkacak

2008 Avrupa Şampiyonası’nda karşı karşıya gelen Türkiye ile İsviçre’nin o dönemde forma giymiş milli oyuncuları bu kez depremzedeler için İsviçre’de sahaya çıkacak.

2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2008) grup aşamasında karşı karşıya gelen Türkiye ve İsviçre takımları bu kez 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depreminin yaralarını sarmak adına düzenlenecek yardım organizasyonunda mücadele edecek.

2008 yılında gerçekleşen mücadeledeki oyuncuların forma giyeceği Türkiye ile İsviçre dostluk maçı kapsamında 9 Eylül Cumartesi günü İsviçre’de sahaya çıkacak.

Fatih Terim’in teknik direktörlüğünde Arda Turan, Nihat Kahveci, Volkan Demirel, Emre Belözoğlu, Tuncay Şanlı, Servet Çetin ve Hamit Altıntop gibi oyuncular karşılaşmada forma giyecek.

2008 yılında gerçekleşen karşılaşmayı Türkiye Milli Takımı 2-1 kazanmıştı / Fotoğraf: DHA

Karşılaşma öncesinde Reynmen, Reyhan Karaca, Lara ve Rabia Tunçbilek gibi sanatçılar konser verecek. Depremzedeler için yapılacak bu organizasyonda elde edilecek gelir öncelikli olarak bölgenin futbol altyapısı ve tesislerinin yapımında kullanılacak.