Euro 2024 biletleri satışa sunuldu: Fiyatlar 30 euro ile 1000 euro arasında değişiyor

Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için 1,2 milyondan fazla biletin bugünden itibaren satışına başlandı. Biletler, 30 euro ile 1000 euro arasında satışa sunuldu.

2024 yılının yaz ayında Almanya'da düzenlenecek olan Avrupa Futbol Şampiyonası'nın biletleri satışa sunuldu.

30 euro ile 1000 euro arasında değişen bilet fiyatlarında en pahalı biletler "Prime Seats" kategorisinde olacak.

Euronews'in haberine göre toplam 51 maç için 2.7 milyon bilet satışa sunulacağı şampiyonada, grup müsabakalarının biletleri 30 euroya satışa sunulacak.

UEFA'dan geçen ay yapılan açıklamada, ilk yarı biletlerinin aralık ayında grup maçları için 400 eurodan ve 14 Temmuz'da Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak final için 2,000 eurodan satışa sunulacağı belirtildi.

Almanya'daki futbol turnuvaları geleneksel olarak yüksek gelirli etkinlikle oluyor ve gelecek yılki en ucuz ağırlama paketi fiyatları Katar'daki 2022 Dünya Kupası'ndan yaklaşık yüzde 40 daha pahalı.

UEFA'nın hedefi Euro 2024'te en az 2,4 milyar euro toplam gelir elde etmek. Seyirciler, 3-26 Ekim tarihleri arasında yerlerini ayırtabilecek.

2 Aralık'ta Hamburg'da 21 ülkenin belirleneceği ikinci aşama başlayacak.