EURO 2024 kura çekimi ne zaman? Türkiye kaçıncı torbadan kuraya girecek? İşte muhtemel rakipler!

EURO 2024 kura çekimlerine sayılı zaman kala birçok yurttaş EURO 2024 kura çekimi ne zaman sorusuna yanıt arayarak Türkiye'nin kaçıncı torbadan kuraya gireceğini araştırıyor. Türkiye ilk defa grup aşamalarında grup birincisi olarak süreci tamamlarken gözler Almanya'da gerçekleşecek olan EURO 2024 kura çekiminde. Peki, EURO 2024 kura çekimi ne zaman? Türkiye kaçıncı torbadan kuraya girecek? İşte muhtemel rakipler!

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Avrupa Şampiyonası elemeleri grup aşamasından ilk defa birinci olarak çıkmamızın ardından birçok yurttaş EURO 2024 kura çekimi ne zaman sorusuna yanıt arayarak Türkiye'nin kaçıncı torbadan kuraya gireceğini araştırıyor. Almanya'da gerçekleşecek olan EURO 2024 kura çekimine sayılı vakit kala Türkiye'nin muhtemel rakipleri merak konusu. Peki, EURO 2024 kura çekimi ne zaman? Türkiye kaçıncı torbadan kuraya girecek? İşte muhtemel rakipler! EURO 2024 kura çekimi ne zaman? Almanya'da çekilecek olan EURO 2024 kura çekimi 2 Aralık Cumartesi 2023 günü saat 20:00'de gerçekleştirilecek. Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleştirilecek EURO 2024 kura çekimi TRT Spor ekranından naklen yayınlanacak. Türkiye kaçıncı torbadan kuraya girecek? EURO 2024 kura çekiminde Türkiye; Danimarka, Macaristan, Arnavutluk, Romanya, Avusturya ile birlikte ikinci torbadan kuraya girecek. Kura torbaları ve muhtemel rakiplerimiz şu şekilde: TORBA: Almanya, Portekiz, Fransa, İngiltere, Belçika, İspanya TORBA: TÜRKİYE, Danimarka, Macaristan, Arnavutluk, Romanya, Avusturya TORBA: Hırvatistan, Slovenya, Slovakya, Çekya, Hollanda, İskoçya TORBA: Sırbistan, İtalya, İsviçre, Play-Off kazananı A, Play-Off kazananı B, Play-Off kazananı C