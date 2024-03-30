EURO 2024'ün favorileri sıralandı

24 takımın yer aldığı EURO 2024'ün favorileri sıralandı. Türkiye, 13'üncü sırada yer aldı.

EURO 2024'ün favorileri sıralandı. Goal İngiltere'nin hazırladığı listede, 24 takımın yarıştığı turnuvada Türkiye en iyi 13'üncü takım olarak gösterildi.

Goal İngiltere'ye göre turnuvanın en iyi takımları şöyle sıralandı:

1-Fransa

2-Portekiz

3-Belçika

4-İngiltere

5-Almanya

6-İspanya

7-İtalya

8-Macaristan

9-Avusturya

10-Hollanda

11-Hırvatistan

12-Danimarka

13-Türkiye

14-Ukrayna

15-Slovakya

16-İsviçre

17-Çekya

18-Slovenya

19-Romanya

20-İskoçya

21-Sırbistan

22-Polonya

23-Arnavutluk

24-Gürcistan

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek EURO 2024'te Türkiye, F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile mücadele edecek.