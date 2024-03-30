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EURO 2024'ün favorileri sıralandı

24 takımın yer aldığı EURO 2024'ün favorileri sıralandı. Türkiye, 13'üncü sırada yer aldı.

Spor
  • 30.03.2024 16:36
  • Giriş: 30.03.2024 16:36
  • Güncelleme: 30.03.2024 16:44
Kaynak: Haber Merkezi
EURO 2024'ün favorileri sıralandı

EURO 2024'ün favorileri sıralandı. Goal İngiltere'nin hazırladığı listede, 24 takımın yarıştığı turnuvada Türkiye en iyi 13'üncü takım olarak gösterildi. 

Goal İngiltere'ye göre turnuvanın en iyi takımları şöyle sıralandı:

1-Fransa
2-Portekiz
3-Belçika
4-İngiltere
5-Almanya
6-İspanya
7-İtalya
8-Macaristan
9-Avusturya
10-Hollanda
11-Hırvatistan
12-Danimarka
13-Türkiye
14-Ukrayna
15-Slovakya
16-İsviçre
17-Çekya
18-Slovenya
19-Romanya
20-İskoçya
21-Sırbistan
22-Polonya
23-Arnavutluk
24-Gürcistan

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek EURO 2024'te Türkiye, F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile mücadele edecek.

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