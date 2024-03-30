EURO 2024'ün favorileri sıralandı
24 takımın yer aldığı EURO 2024'ün favorileri sıralandı. Türkiye, 13'üncü sırada yer aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
EURO 2024'ün favorileri sıralandı. Goal İngiltere'nin hazırladığı listede, 24 takımın yarıştığı turnuvada Türkiye en iyi 13'üncü takım olarak gösterildi.
Goal İngiltere'ye göre turnuvanın en iyi takımları şöyle sıralandı:
1-Fransa
2-Portekiz
3-Belçika
4-İngiltere
5-Almanya
6-İspanya
7-İtalya
8-Macaristan
9-Avusturya
10-Hollanda
11-Hırvatistan
12-Danimarka
13-Türkiye
14-Ukrayna
15-Slovakya
16-İsviçre
17-Çekya
18-Slovenya
19-Romanya
20-İskoçya
21-Sırbistan
22-Polonya
23-Arnavutluk
24-Gürcistan
2-Portekiz
3-Belçika
4-İngiltere
5-Almanya
6-İspanya
7-İtalya
8-Macaristan
9-Avusturya
10-Hollanda
11-Hırvatistan
12-Danimarka
13-Türkiye
14-Ukrayna
15-Slovakya
16-İsviçre
17-Çekya
18-Slovenya
19-Romanya
20-İskoçya
21-Sırbistan
22-Polonya
23-Arnavutluk
24-Gürcistan
Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek EURO 2024'te Türkiye, F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile mücadele edecek.