EURO 2032 Türkiye-İtalya ortaklığı ile düzenlenecek

UEFA, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2032) ev sahipliğinin Türkiye ve İtalya ortaklığına verildiğini duyurdu.

2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı (EURO 2032) Türkiye ile İtalya ortaklaşa düzenleyecek.

UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirilen UEFA Yönetim Kurulu toplantısının ardından gerçekleştirilen törenle EURO 2032'nin Türkiye-İtalya ortaklığına verildiği açıklandı.

Törende EURO 2028 ev sahipliğinin de Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti ortaklığına verildiği duyuruldu.

Yönetim kurulu toplantısının ardından gerçekleştirilen törende UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina ile iki ülkenin heyetleri birlikte basın mensuplarına poz verdi.

Başkan Mehmet Büyükekşi, Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve Türkiye'nin EURO 2032 adaylığındaki futbol elçisi olan Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel büyük sevinç yaşadı.