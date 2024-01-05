Euro Bölgesi enflasyonu beklentinin altında

Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 2,9'a yükseldi. Piyasa beklentileri, aralıkta Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 3 olması yönündeydi, verinin piyasa beklentilerinden düşük gelmesi dikkati çekti.

Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralık ayında yıllık bazda yüzde 2,9 seviyesine çıktı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin aralık ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Verilere göre, Euro Bölgesi'nde kasımda yüzde 2,4 olan yıllık enflasyon aralıkta yüzde 2,9 olarak belirlendi. TÜFE, aralıkta aylık bazda yüzde 0,2 artış kaydetti.

BEKLENTİ YÜZDE 3 SEVİYESİNDEYDİ

Piyasa beklentileri, aralıkta Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 3 olması yönündeydi, verinin piyasa beklentilerinden düşük gelmesi dikkati çekti.

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 6,1 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Gıdayı, yüzde 4 ile hizmetler, yüzde 2,5 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken, enerji ürünleri yüzde 6,7 geriledi.

AB uyumlu verilere göre enflasyon aralıkta Slovakya'da yüzde 6,6, Avusturya’da 5,7, Hırvatistan'da 5,4, Estonya’da 4,3, Fransa’da 4,1, Almanya’da 3,8, İspanya’da 3,3, İtalya ve Belçika’da yüzde 0,5 olarak belirlendi.