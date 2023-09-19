Euro Bölgesi enflasyonu belli oldu

Euro Bölgesi'nde enflasyon ağustosta yüzde 5,2 oldu. Enflasyon, Macaristan'da yüzde 14,2, Çekya'da yüzde 10,1 ve Slovakya'da yüzde 9,6 seviyesini buldu.

Euro Bölgesi'nde enflasyon, ağustos ayında yıllık bazda yüzde 5,2 seviyesinde belirlendi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ağustos ayı nihai enflasyon verilerini yayımladı.

Verilere göre, Euro Bölgesi'nde temmuzda yüzde 5,3 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 5,2 olarak ölçüldü.

Euro Bölgesi'nde temmuzda enflasyon, bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 oldu.

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Euro Bölgesi'nin öncü verilerinde ağustos ayı enflasyonu yıllık yüzde 5,3, aylık yüzde 0,6 olarak açıklanmıştı. Nihai veriler öncü verilerden düşük seviyede gerçekleşti.

AB'de ise temmuzda yüzde 6,1 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 5,9 seviyesinde belirlendi.

Enflasyon, Ağustos 2022'de Euro Bölgesi'nde yüzde 9,1, AB'de ise yüzde 10,1 seviyesindeydi.

Euro Bölgesi'ndeki enflasyonun yüzde 2,41'i hizmetler, yüzde 1,98'i gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 1,19'u enerji dışı sanayi ürünlerinden kaynaklandı.

Yıllık enflasyon, ağustosta Macaristan'da yüzde 14,2, Çekya'da yüzde 10,1, Slovakya'da yüzde 9,6, Polonya'da yüzde 9,5 ve Romanya'da yüzde 9,3 oldu.

Söz konusu dönemde enflasyon, Almanya'da yüzde 6,4, Fransa'da yüzde 5,7 ve İtalya'da yüzde 5,5 seviyesinde ölçüldü.