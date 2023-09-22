Euro Bölgesi'nden olumsuz sinyaller

Euro Bölgesi'nden gelen imalat ve hizmet sektörlerine ilişkin satın alma yöneticileri endeksleri bölgede ekonomik aktivitedeki daralmanın devam ettiğine işaret etti.

Euro Bölgesi'nde özel sektör faaliyetleri eylül ayında da daralmaya devam ederek ekonominin bu çeyrekte küçüldüğüne işaret etti.

S&P Global tarafından hazırlanan bileşik satın alma yöneticileri endeksi Eylül'de 47,1 olarak art arda dördüncü ayda da daralmaya işaret etti.

Bloomberght'nin aktardığına göre, bu değer ağustos ayına kıyasla hafif bir iyileşme gösterse de, daralmaya işaret eden 50 seviyesinin altında kaldı. Ekonomistler endeksin 46,5'e düşeceğini tahmin ediyorlardı.

Hamburg Commercial Bank Başekonomisti Cyrus de la Rubia, "Euro Bölgesi'nin üçüncü çeyrekte daralmaya girmesini bekliyoruz. PMI endekslerini içeren tahminimiz ikinci çeyreğe kıyasla yüzde 0,4'lük bir düşüşe işaret ediyor" değerlendirmesini yaptı.

EURO BÖLGESİ ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından resesyondan kurtulmasına rağmen Euro Bölgesi, yüksek enerji fiyatları, borçlanma maliyetlerindeki artış ve Çin gibi ihracat pazarlarında azalan talebin ağırlığı altında zorlanıyor.

Euro Bölgesi'nin zor bir dönemden geçtiği konusunda piyasada görüş birliği olsa da Avrupa Merkez Bankası'nın son tahminlerine göre üçüncü çeyrekte daralma değil durgunluk yaşanacak ve ekonomistler yüzde 0,1'lik bir büyüme öngörüyor.

S&P Global'e göre, bölgenin en büyük iki ekonomisi faaliyetlerdeki gerilemenin başlıca nedenini oluşturdu.

Durgunluk Almanya'da hafiflerken, Fransa'da derinleşti. Ekonomistler her iki ülkede de ivmenin genel olarak sabit kalmasını bekliyordu.