Euro-Med: İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 700 bin çocuk etkilendi, toplam çocuk ölümü 10 bini aşacak

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında toplam çocuk ölümü sayısının 10 bini aşacağını bildirdi. Yapılan açıklamada, saldırılarda yaklaşık 700 bin çocuğun etkilendiğini, bu sayıya öldürülen, yaralanan ve ülke içinde yerinden edilenlerin de dahil olduğunu kaydetti.

İsrail’in saldırıları sonucu, Gazze Şeridi'nde yaklaşık 25 bin çocuğun ebeveynlerinden birini veya her ikisini de kaybettiği, yaklaşık 640 bin çocuğun da evlerinin yıkıldığı veya hasar gördüğü belirtildi.

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi (Euro-Med) internet sitesinde yapılan açıklamaya göre İsrail, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 10 binden fazla bebek ve çocuğu öldürdü.

Gözlemevine göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun hava ve topçu saldırılarında, şu ana kadar 9 bin 77'si çocuk olmak üzere 23 bin 12 Filistinli öldürüldü.

Yüzlerce çocuk da yıkılan binaların enkazı altında, hayatta kalma şansı çok düşük şekilde kalırken, Euro-Med toplam çocuk ölümü sayısının da 10 bini aşacağını öngörüyor.

Euro-Med, İsrail'in Gazze soykırımından yaklaşık 700 bin çocuğun etkilendiğini, bu sayıya öldürülen, yaralanan ve ülke içinde yerinden edilenlerin de dahil olduğunu kaydetti.

Devam eden İsrail saldırıları, birçoğunun durumu kritik olmak üzere, 18 binden fazla Filistinli çocuğun da yaralanmasına yol açtı.

Euro-Med'e göre ayrıca Gazze Şeridi'nde yaklaşık 25 bin çocuk, ebeveynlerinden birini veya her ikisini de kaybetti; yaklaşık 640 bin çocuğun da evleri yıkıldı veya hasar gördü.

BM'DEN 'İNSANİ ATEŞKES' ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, X sosyal medya platformundan İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'de sivillerin yerinden edilmelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

"Gazze'de devam eden kitlesel yerinden edilmelerin büyümesini ve Gazze'nin dışına yayılmasını önlemek için acil insani ateşkese ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulunan Grandi, bu sürgünün travmasının dahi Filistinliler için felaket olacağını belirtti.

Grandi, kitlesel yerinden edilmelerin önlenememesi halinde bu sorunu çözmenin imkansız hale geleceğini ve ileride elde edilebilecek barış şansını da tehlikeye atacağını vurguladı.