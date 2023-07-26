Euro ve dolar ne kadar oldu?

Seçimlerin ardından hızla yükselmeye başlayan dolar/TL güne 27 lira seviyesindeki rekorunun hemen altında 26,9510 liradan başladı. Yüksek seyrini sürdüren Euro/TL ise 29,8050 liradan işlem görüyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 26,9510 liradan, Euro 29,8050 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 26,9490 liradan alınan dolar, 26,9510 liradan satılıyor. 29,8030 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 29,8050 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 26,9170 lira, Euro'nun satış fiyatı da 29,6910 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALARDA GÖZLER FED'E ÇEVRİLDİ

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları öncesi karışık bir seyir izlerken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalardan alınacak sinyaller yatırımcıların odağına yerleşti.

Fed'in bir yılı aşkın süredir devam şahin politikalarının ne yönde devam edeceğine yönelik soru işaretlerinin bugün sınırlı da olsa azalması bekleniyor.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını belirterek, politika metni ve Powell'ın açıklamalarındaki sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Banka'nın gelecek döneme ilişkin net bir mesaj vermesinin politika alanını daraltabileceği endişesiyle düşük bir ihtimal olduğunu aktaran analistler, buna karşın karışık sinyaller veren makroekonomik verilerin de göz ardı edilemeyeceğini bildirdi.

Dün New York borsasında, yükseliş eğilimini üst üste 12. işlem gününe taşıyan Dow Jones endeksi günü yüzde 0,08, S&P 500 endeksi yüzde 0,30 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,61 artışla tamamladı. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık seyirle başladı.

AVRUPA’DA POZİTİF SEYİR

Avrupa'da Fransa hariç pozitif bir seyir izlenirken, Fed'in bugünkü faiz kararının ardından yarın da Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararı yatırımcıların odağında olacak.

Avrupa'da enflasyon baskısının ABD'ye göre daha güçlü kalmayı sürdürmesi ECB'nin şahin tonunu korumaya devam edebileceği anlamı taşısa da, bölge genelinde ekonomik aktiviteye dair alınan olumsuz sinyaller Banka'nın elini zayıflatıyor.

Analistler, para piyasalarında ECB'nin yarın politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını belirterek, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın karar sonrası yapacağı açıklamaların önemini vurguladı.

Euro Bölgesi'nde özellikle çekirdek enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesinin Banka'nın politika alanını daralttığını aktaran analistler, resesyon ve enflasyon ikilemindeki politika yapıcıların yapacağı sözle yönlendirmelerin varlık fiyatları üzerinde etkili olacağını söyledi.

Öte yandan, dün IMF'nın açıkladığı raporda, geçen yıl yüzde 3,5 olduğu tahmin edilen Avro Bölgesi ekonomisinin büyüme hızının da bu yıl yüzde 0,9'a gerilemesinin beklendiği aktarılırken, bölge ekonomisinin 2024'te yüzde 1,5 büyümesinin tahmin edildiği kaydedildi.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17, DAX 40 endeksi yüzde 0,13 ve İtalya'da MIB 30 endeksi 0,20 değer kazanırken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,16 azaldı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık bir seyirle başladı.

ASYA'DA PAY PİYASALARI, GÜNE NEGATİF BİR SEYİRLE BAŞLADI

Çin Politbüro'nun emlak sektörünü destekleyeceğine dair yaptığı açıklamaların ardından Çin hükümetinin ekonominin farklı alanlarını destekleyeceğine ilişkin beklentiler sıcaklığını koruyor.

IMF raporunda, Çin'in bu yıla ilişkin ekonomik büyüme beklentisinin yüzde 5,2 ve 2024 yılı büyüme tahmininin yüzde 4,5 olarak korunduğu aktarıldı.

Öte yandan, Avusturalya'da enflasyon yavaşlamaya devam ediyor. Dün açıklanan verilere göre ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 6 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,5, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 azalış kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

• 15.00 ABD haziran ayı inşaat izinleri

• 17.00 ABD, haziran ayı yeni konut satışları

• 21.00 Fed'in faiz kararı

• 21.30 Fed Başkanı Powell'ın konuşması