Euro ve dolar tarihi seviyelerde!

ABD doları ve Euro tarihi seviyelerde kalmaya devam ediyor. Dolar/TL, dün yükseliş eğiliminde bir seyir izleyerek yüzde 0,2 artışla 30,2548'den günü kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 30,2660 seviyesinden, Euro 33,0140 liradan işlem görüyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 30,2680 liradan, Euro 33,0140 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 30,2660 liradan alınan dolar, 30,2680 liradan satılıyor. 33,0120 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 33,0140 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 30,2470 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 32,9630 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR POZİTİF SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda, ABD ekonomisinde "yumuşak iniş" senaryolarının güç kazanmasıyla pozitif bir seyir izlenirken, ABD'de pay piyasaları rekor kapanış gerçekleştirdi.

Merkez bankalarının mart ayında faiz indirimine başlayacağına dair beklentiler güç kaybetmeye devam ederken, ekonomilerin resesyona girmeden bu dönemi atlatabileceği yönündeki umutlar risk iştahını destekliyor.

Ekonomik aktivitenin endişe edildiği kadar yavaşlamayacağı yönündeki öngörüler şirket karlılıklarının da beklentilerin üzerinde gerçekleşebileceği yönündeki tahminlerin güç kazanmasına yardımcı oluyor.

New York borsasında S&P 500 ve Nasdaq endeksi bu gelişmelerle teknoloji hisseleri öncülüğünde rekor tazelerken, devam eden bilanço sezonunda bugün Johnson&Johnson, Procter&Gamble, Netflix, General Electric, Rtx Corp ve Lockheed Martin gibi şirketlerin finansal sonuçlarının sektör ve hisse bazlı oynaklığı artırması bekleniyor.

Haftanın devamında ise Tesla, Visa, Intel ve IBM gibi şirketlerin finansal sonuçları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Öte yandan, para piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın martta faiz indirime başlama ihtimali yüzde 43 ile fiyatlanıyor.

Analistler, bu hafta takip edilecek yoğun veri gündeminin yanı sıra ABD'nin geçen yılın son çeyreğine dair büyüme verileri ile aralık ayına ilişkin kişisel tüketim harcamaları verilerinin Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller verebileceğinin altını çizdi.

Fed'in gelecek dönem politikalarındaki belirsizliğe karşın tahvil piyasalarındaki alış ağırlıklı seyir üçüncü güne taşınırken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,09 seviyesine indi.

Dolar endeksi ise 103'ün üzerinde kalmaya devam ederken, perşembe günü açıklanacak yoğun makroekonomik verilerin piyasalarda oynaklığı artırabileceği ifade ediliyor.

Analistler, emtia tarafında ise merkez bankalarının gelecek dönem olası adımlarına ilişkin fiyatlama çabalarının devam etmesi nedeniyle yön arayışının sürdüğünü bildirdi.

Buna göre, dün yüzde 0,4 gerileyerek günü 2 bin 21 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, bugün önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 2 bin 27 dolardan alıcı buluyor.

Orta Doğu'da devam eden jeopolitik riskler ise petrol fiyatlarını desteklemeyi sürdürüyor. Brent petrolün varil fiyatı yeni günde 79,6 dolardan alıcı bulurken, dün yüzde 1,5 artışla 79,5 dolardan günü tamamladı.

Bitcoin, dün yüzde 3,5 azalışla günü 40 bin 169 dolardan tamamlarken, bugün 40 bin dolarda bulunuyor.

Dün, tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşan New York Borsalarında, Nasdaq endeksi yüzde 0,32, S&P 500 yüzde 0,22 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,36 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de pozitif bir seyirle başladı.

AVRUPA BORSALARI

Avrupa borsalarında da dün İtalya hariç pozitif seyir öne çıktı.

Analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu haftaki toplantısında faizleri sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını ifade ederek, para piyasalarında bankanın nisanda faiz indirimine gitme ihtimalinin yüzde 69 ile fiyatlandığını bildirdi.

İngiltere Merkez Bankasının (BoE) ise para piyasalarında, şubat ve mart toplantılarında politika faizini değiştirmeyeceği ancak mayısta yüzde 60 ihtimalle ilk faiz indirimine gideceği fiyatlanıyor.

Dün yüzde 0,1 azalışla günü 1,0880 seviyesinden kapatan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1,0900'da seyrediyor.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,06, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,56, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,77 artarken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,33 azalış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de pozitif seyirle başladı.

Asya pay piyasalarında Japonya hariç pozitif seyir hakim olurken, bugün Japonya Merkez Bankası (BoJ) beklentiler doğrultusunda ultra gevşek para politikasında değişikliğe gitmedi.

Söz konusu kararın ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi yaklaşık son 34 yılın en yüksek seviyesine çıkarken, dolar/yen paritesi yatay seyirle 148'de bulunuyor.

Analistler BoJ Başkanı Kazuo Ueda'nın bugün yapacağı açıklamaların takip edileceğini belirterek, Ueda'nın açıklamalarından bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller alınabileceğini söyledi.

Çin tarafında ise Şanghay bileşik endeksinin Nisan 2020'den bu yana en düşük seviyesine gerilemesinin ardından Çin hükümetinin ekonomiyi canlandırmak için yeni teşvik paketleri açıklayacağına yönelik haber akışı ülke pay piyasalarındaki kayıpları kısmen telafi etti.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 gerilerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,4 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 artış kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

• 10.00 Türkiye, ocak ayı tüketici güven endeksi

• 18.00 ABD, ocak ayı Richmond Fed imalat sanayi endeksi

• 18.00 Euro Bölgesi, ocak ayı tüketici güven endeksi