Euro ve dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Serbest piyasada 27,0440 liradan alınan dolar 27,0460 liradan satılıyor. Euro 29,5820 liradan haftaya başladı. Geçen hafta dolar 27,0490 lira, euro 29,6530 liradan satılmıştı.

Türkiye'de 14 ve 28 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerin ardından yükselişe geçen döviz kurlarında hareketlilik sürüyor.

Serbest piyasada haftanın ilk işlem günüce dolar 27,0460 liradan, euro 29,5820 liradan haftaya başladı.

Cuma günü doların satış fiyatı 27,0490 lira, euronun satış fiyatı ise 29,6530 lira olmuştu.

Yurt içinde cuma günü alıcılı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,67 değer kazancıyla günü 7.714,38 puandan tamamlayarak kapanış rekoru kırdı.

Dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışın hemen üstünde 29,8681'den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 27,0490 seviyesinden işlem görüyor.

Bugün dünya genelinde veri gündeminin sakin olduğunu aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.750 ve 7.900 seviyelerinin direnç, 7.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

Brent petrolün varili haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,8 düşüşle 85,6 dolardan, altının onsu da yüzde 0,1 değer kaybıyla 1.912 dolardan alıcı buluyor.

Avrupa borsalarında enflasyon ve resesyon riskine yönelik belirsizliklerle yön arayışının öne çıktığı görülüyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) eylül ayında faiz artırımlarına ara verebileceğine yönelik beklentiler güçlü kalmaya devam ederken, yılın geri kalanı için de bankanın adımlarına ilişkin belirsizlik devam ediyor.