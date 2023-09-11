Euro ve dolarda yükseliş: Dövizde son durum ne?

Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 26,8750'den işlem görüyor. Euro/TL yüzde 0,3 artışla 28,8200'den satılıyor.

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 26,8750 seviyelerinden işlem görüyor.

Cuma günü yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde hemen üzerinde 26,8448'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 26,8750'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,3 artışla 28,8200'den, sterlin/TL de yüzde 0,4 değer kazancıyla 33,6500'ten satılıyor.

Yoğun makroekonomik veri gündeminin olduğu haftaya yüzde 0,4 azalışla 104,7 seviyesinden başlayan dolar endeksi, geçen hafta yüzde 0,8 artışla yükseliş eğilimini üst üste 8 haftaya taşıyarak 2014'ten bu yana en güçlü yükseliş serisini yakaladı.

Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 artışla 1,0720 seviyesinden haftaya başladı.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağına ilişkin beklentilerin artmasıyla haftaya temkinli bir seyirle başlandığını ifade ederek, bu hafta başta ABD'de enflasyon verileri olmak üzere yoğun makroekonomik veri gündeminin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını hatırlatan analistler, Banka'nın kasım toplantısında ise 25 baz puan faiz artırma ihtimalinin yüzde 44'e çıkarak belirsizliğin arttığına işaret ettiğini vurguladı.

Analistler, enerji sektöründe yaşanan arz kesintilerinin bu haftaki enflasyon verilerinde etkisinin görülebileceğini belirterek, yıllık Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,6 artmasının beklendiğini bildirdi. Temmuzda yıllık enflasyon yüzde 3,2 seviyesinde gerçekleşmişti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de tüketici enflasyon beklentisi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 103 seviyelerinin destek, 105 ve 106 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.