Euroleague'de 2 eşleşme 5. maça kaldı, Fenerbahçe bugün final four için parkeye çıkıyor

THY Euroleague'de dün oynanan maçlarda Olympiakos Barcelona'yı, Panathinaikos ise Maccabi Tel-Aviv'i mağlup ederek seriyi 5. maça götürmeyi başardı. Fenerbahçe Beko ise bugün kazandığı takdirde final four'a adını yazdıran ikinci takım olacak.

THY Euroleague'de çeyrek final heyecanı dün akşam oynanan iki maçla devam etti. Rakiplerini mağlup eden Olympiakos ve Panathinaikos, serileri eşitlemeyi başardı.

Akşamın ilk maçında Olympiakos, kendi sahasında Barcelona'yı ağırladı. Seride 2-1 geride olan Yunan ekip, Barcelona'yı 92-58'lik skorla farklı mağlup ederek eşleşmeyi final maçına taşımayı başardı.

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ise deplasmanda Maccabi Tel-Aviv'i 95-88 mağlup etti. Son 6 dakikaya 7 sayı geride giren Panathinaikos, Kendrick Nunn'ın 27 sayılık performansı ile geri dönmeyi başardı ve seriyi 5. maça taşıdı.

İki seride de 5. maçlar 8 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.

FENERBAHÇE BEKO FİNAL FOUR İÇİN SAHAYA ÇIKACAK

Fenerbahçe Beko ise bu akşam final four için sahaya çıkacak. Ataşehir'deki maçta Fenerbahçe, Monaco'yu konuk edecek. Seride sarı-lacivertli ekibin 2-1 üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe kazanması halinde Real Madrid'den sonra final four'a yükselen ikinci takım olacak ve Panathinaikos-Maccabi Tel-Aviv eşleşmesinden gelecek rakibini bekleyecek.