Euroleague'de 2. hafta: Anadolu Efes farklı kaybetti, Fenerbahçe Beko 2'de 2 peşinde

THY Euroleague'de 2. hafta dün başladı. Bu sezon kendi salonundaki ilk Avrupa maçına çıkan Anadolu Efes yine farklı kaybederken Fenerbahçe Beko bu akşam 2'de 2 için parkeye çıkacak.

THY Euroleague'de 2. hafta maçları dün başladı. İlk maçında Barcelona deplasmanından mağlup ayrılan Anadolu Efes, 2 maçında ise Real Madrid'e direnemedi. Anadolu Efes, kendi sahasında Real Madrid'e 103-80 mağlup oldu.

Maçta Facundo Campazzo 15 sayı 10 asist 6 rebound kaydetti. Yabusele 22, Causeur 18, Hezonja ise 14 sayı bulurken Anadolu Efes'te yeni transfer Darius Thompson 20 sayı 7 rebound, Rodrigue Beaubois 19 sayı ile oynadı. Efes'te başka bir oyuncu çift haneye çıkamadı.

İlk 2 maçında toplam 40 sayı fark yiyen Anadolu Efes, Euroleague'de bu sezonki ilk galibiyetini salı günü kendi sahasındaki Asvel karşılaşmasında arayacak.

Dün akşam oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle:

Alba Berlin 86-91 Baskonia

Asvel 62-88 Partizan

Panathinaikos 78-71 Bayern Münih

İlk hafta uzatmaya giden maçta kendi sahasında Milano'yu 85-82 mağlup eden Fenerbahçe Beko ise bu akşam Valensiya deplasmanında parkeye çıkacak. İspanya'daki maç 21.30'da başlayacak.

Bu akşam oynanacak diğer maçlar şöyle:

Milano - Maccabi Tel Aviv

Zalgiris Kaunas - Kızılyıldız

Monaco - Bologna

Olympiakos - Barcelona