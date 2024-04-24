Euroleague'de çeyrek final heyecanı başladı: Fenerbahçe bugün parkeye çıkıyor

THY Euroleague'de çeyrek final karşılaşmaları dün akşam başladı. Real Madrid ve Maccabi Tel-Aviv rakiplerine karşı seride 1-0 öne geçti. Fenerbahçe Ülker ise ilk maçına bu akşam çıkacak.

THY Euroleague'de çeyrek final karşılaşmaları dün akşam oynanan maçlarla başladı.

Normal sezonu lider tamamlayan Real Madrid, kendi sahasında Baskonia'yı 90-74 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Dün akşamın diğer maçında ise play-in'den son sekize giren Maccabi Tel-Aviv, Panathinaikos'u deplasmanda 91-87 yenerek seride öne geçerken ev sahibi avantajını da kazandı.

ATAMAN: FİNAL FOUR'A KALAMAZSAK SENEYE OLMAYACAĞIM

Maç sonrası basın toplantısında konuşan Panathinaikos koçu Ergin Ataman, "1-0 geride olmamız önemli değil. Size söz veriyorum, Final-Four'a gideceğiz. Final Four'a gidemezsek gelecek sezon Panathinaikos'ta olmayacağım" dedi.

Turnuvada diğer çeyrek final ilk maçları ise bu akşam oynanacak. TSİ 20.00'de Fenerbahçe Ülker Monaco deplasmanına çıkacak. Saat 22.00'de ise Barcelona Olympiakos'u ağırlayacak.

Çeyrek final ikinci maçları yarın ve 26 Nisan Cuma oynanacak.