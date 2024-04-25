Euroleague'de Fenerbahçe Beko çeyrek finale galibiyetle başladı

THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko uzatmaya giden maçta Monaco'yu deplasmanda 95-91 mağlup ederek hem seride 1-0 öne geçti hem de iç saha avantajını elde etti.

THY Euroleague'de çeyrek final ilk maçları dün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Fenerbahçe Beko, deplasmanda Monaco'yu uzatmaya giden maçta 95-91 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

İç saha avantajını da elde eden Fenerbahçe'de Nigel Hayes-Davis 19, Nick Calathes 17, Nate Sestina ise 16 sayı kaydetti. Konuk ekipte maç sırasında sakatlanan Scottie Wilbekin üçüncü çeyreğin başında soyunma odasına gitti ve tekrar sahaya dönmedi.

Maçı uzun süre önde götürmesine rağmen sahadan mağlup ayrılan Monaco'da ise Okobo 19, Jordan Loyd ve Mike James 16 sayı buldu.

Serinin ikinci maçı Monaco'nun sahasında yarın TSİ 20.00'de başlayacak. Eşleşmede üçüncü ve dördüncü maçlar önümüzdeki hafta İstanbul'da oynanacak.

OLYMPIAKOS DEPLASMANDA KAZANDI

Dün akşam oynana diğer çeyrek final maçında ise geçen yılın finalisti Olympiakos, deplasmanda Barcelona'yı 77-75 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte oynanan ilk 4 çeyrek final maçının üçünü deplasman takımları kazanmış oldu.

Olympiakos'ta Nigel Williams-Goss 15 sayı ile maçın en skorer ismi oldu. Isaiah Canaan ise 14 sayı kaydetti. Ev sahibinde Jabari Parker ve Willy Hernangomez 13'er sayı buldu.

Bu eşleşmede de ikinci maç yarın TSİ 22.00'de başlayacak.

Turnuvada bugün Real Madrid - Baskonia ile Panathinaikos - Maccabi Tel-Aviv eşleşmelerinin ikinci maçları oynanacak. Serilerde Real Madrid ve Maccabi'nin 1-0 üstünlüğü bulunuyor.