Euroleague'de Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız'a farklı mağlup oldu

THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko, dün akşam Sırbistan'da oynadığı mücadelede Kızılyıldız'a 31 sayı farkla kaybetti. Anadolu Efes ise Monaco deplasmanından galibiyetle dönmeyi başardı.

THY Euroleague'de çift maç haftasında dün Sırbistan'da Kızılyıldız'a konuk olan Fenerbahçe Beko, sahadan 87-56'lık skorla mağlup ayrıldı. Belgrad'da Partizan'ın ardından Kızılyıldız'a da mağlup olan Fenerbahçe, üst üste ikinci, turnuvadaki üçüncü mağlubiyetini aldı.

Oynadığı 8 maç sonunda 5 galibiyet 3 mağlubiyete sahip Fenerbahçe Beko, yarın akşam ise Maccabi Tel Aviv'e konuk olacak. İsrail-Filistin savaşı nedeniyle maç Tel Aviv'de değil yine Belgrad'da oynanacak. Mücadele 22.05'te başlayacak.

ANADOLU EFES GALİP

Dün oynanan bir diğer maçta ise Anadolu Efes deplasmanda Monaco'yu 89-82 mağlup etmeyi başardı. Shane Larkin'in 25, Beaubois'in 21 sayı kaydettiği galibiyetin ardından Anadolu Efes, 4. galibiyetine ulaştı.

Anadolu Efes yarın 22.30'da Olimpia Milano ile deplasmanda karşılaşacak.

REAL MADRİD'DEN 7'DE 7

Euroleague'in en iyi takımı olarak gösterilen Real Madrid, namağlup liderliğine devam ediyor. Madrid ekibi dün akşam da deplasmanda Valencia'yı 76-73 ile devirdi. 7'de 7 yapan Real Madrid, turnuvadaki bütün maçlarını kazanan tek takım.

Euroleague'de yine dün akşam oynanan iki maçta Olympiakos, Maccabi Tel Aviv'i 79-74, Bologna ise Milano'yu 86-79 mağlup etmeyi başardı.