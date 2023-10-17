Euroleague'de Fenerbahçe Ergin Ataman karşısında, Anadolu Efes ilk galibiyetini arıyor

THY Euroleague'de 3. ve 4. maçlar bu hafta oynanacak. Bu akşam oynanacak maçlarda Anadolu Efes, Asvel karşısında ilk galibiyetini arayacak. Fenerbahçe Beko ise uzun zamandır rekabette olduğu Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'u konuk edecek.

Spor 17.10.2023 09:46 Giriş: 17.10.2023 09:46

Güncelleme: 17.10.2023 09:59 Kaynak: Haber Merkezi

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THY Euroleague'de 3. maçlar bu akşam başlıyor. Günün ilk maçında Partizan ile Barcelona Sırbistan'da karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Beko, uzun zamandır rekabette olduğu Ergin Ataman'ın bu sezon çalıştırmaya başladığı Panathinaikos'u kendi sahasında ağırlayacak. İki takım da ilk hafta maçlarını kazanırken ikinci hafta maçlarını kaybetmişlerdi. İstanbul'daki maç 20.15'te başlayacak. Yarım saat sonra başlayacak maçta ise Anadolu Efes, konuk edeceği Asvel karşısında turnuvadaki ilk galibiyetini arayacak. Anadolu Efes, ilk iki maçında Barcelona ve Real Madrid'e mağlup olmuştu. 3. maç haftasında bugün 6, yarın ise 3 maç oynanacak. Euroleague'de 4. maçlar ise perşembe ve cuma günleri oynanacak. Böylelikle turnuvanın ilk çift maç haftası geride kalacak. Euroleague'de bu akşam oynanacak maçlar şöyle: Partizan - Barcelona

Fenerbahçe Beko - Panathinaikos

Anadolu Efes - Asvel

Baskonia - Bayern Münih

Real Madrid - Zalgiris Kaunas

Milano - Olympiakos