Euroleague'de Fenerbahçe için rekor gecesi

THY Euroleague'de dün akşam Valencia'yı mağlup eden Fenerbahçe Beko, hem kulübün sayı rekorunu hem de Euroleague tarihinin üçlük rekorunu kırdı.

THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko, dün akşam kendi sahasında Valencia'yı 118-88 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip Euroleague'de en çok sayı attığı maçı oynarken 24 üçlük ile turnuva tarihinde bir maçta en çok üçlük kaydeden takım oldu.

Fenerbahçe Beko’da Tyler Dorsey 28 sayı, Nigel Hayes-Davis 21 sayı, Scottie Wilbekin 20 sayı, Tarık Biberovic 12 sayı, Johnathan Motley ve Marko Guduric 8 sayı üretti.

Valencia’da ise Brandon Davies 18 sayı, Jared Harper 12 sayı, Justin Anderson 12 sayı, Damien Inglis 10 sayı buldu.

Fenerbahçe, 18 galibiyet 11 mağlubiyete ulaşarak altıncılığa yükselirken Valencia ise 13 galibiyet 16 mağlubiyet ile 11. sırada bulunuyor.