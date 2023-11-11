Euroleague'de haftanın MVP'si Facundo Campazzo

Real Madrid'de oynayan yıldız oyuncu Facundo Campazzo, THY Euroleague'de haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, 7. hafta karşılaşmalarında 39 verimlilik puanıyla kariyer rekoru kıran 32 yaşındaki tecrübeli Arjantinli oyun kurucu, haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Bu organizasyonda ilk kez MVP seçilen 32 yaşındaki Campazzo, Real Madrid'in, konuk ettiği Virtus Bologna'yı 100-74 mağlup ettiği maçta 18 sayı, 11 asist, 6 ribaunt, 3 top çalmayla oynadı.

EN İYİ 2. OYUNCU FENERBAHÇELİ DAVİS

Fenerbahçe Beko'nun deplasmanda Sırbistan temsilcisi Partizan'a 85-84 yenildiği karşılaşmada 35 verimlilik puanına ulaşan sarı-lacivertli ekibin ABD'li basketbolcusu Nigel Hayes-Davis, haftanın en iyi ikinci oyuncusu unvanını elde etti.

Hayes-Davis, karşılaşmayı 23 sayı, 6 ribaunt, 3 asist ve 1 top çalmayla tamamladı.