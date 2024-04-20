Euroleague'de play-off'a kalan son takım belli oldu

THY Euroleague'de play-off'a kalan son takım Baskonia oldu.

THY Euroleague'de dün oynanan play-in finalinin ardından play-off'a kalan son takım Baskonia oldu. Baskonia, Virtus Bologna'yı kendi sahasında 89-77 mağlup ederek Real Madrid'in rakibi olmayı başardı.

Play-in'de Maccabi Tel-Aviv'e kaybeden Baskonia, son 8'e kalabilmek için Anadolu Efes'i mağlup eden Bologna ile dün akşam mücadele etti.

3. çeyrekte 15 sayılık fark yakalayan Baskonia, bu avantajını son çeyrekte korumayı başardı ve play-off'a kalan üçüncü İspanya takımı oldu.

Baskonia'da Markus Howard 28 sayı, Matt Castello ise 19 sayı buldu. Bologna'da ise Şengelia 16 sayı ile takımının en skorer oyuncusu oldu.

Bu sonuçla beraber play-off eşleşmeleri şöyle şekillendi.

Real Madrid - Baskonia

Panathinaikos - Maccabi Tel-Aviv

Monaco - Fenerbahçe Ülker

Barcelona - Olympiakos

Play-off turunda ilk maçlar 23 Nisan Salı günü Panathinaikos-Maccabi ve Real Madrid-Baskonia arasında oynanacak.

24 Nisan'da ise Fenerbahçe Ülker, Monaco deplasmanına çıkacak. Barcelona ise sahasında Olympiakos'u ağırlayacak.

Final four ise 24-26 Mayıs tarihlerinde Berlin'de oynanacak.