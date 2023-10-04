Euroleague'de yeni sezon yarın başlıyor: Favoriler sıralandı

THY Euroleague'de yeni sezon yarın akşam oynanacak maçlarla başlıyor. Her sezonun başında güç sıralaması açıklayan Basket News, bu sezon da favorilerini sıraladı.

THY Euroleague'de yeni sezon yarın akşam başlıyor. Turnuvanın açılış maçında Kızılyıldız, Asvel ile karşılaşacak. Fenerbahçe ve Anadolu Efes, sezona iddialı giren takımlarla oynayacak. Son şampiyon ise ilk maçına İspanya'da çıkacak.

Yeni koçu ve transferleriyle sezona giren Anadolu Efes, ilk maçında yarın akşam 21.30'da Barcelona ile deplasmanda oynayacak. 2 sezon üst üste Euroleague şampiyonu olduktan sonra geçen sezon play-off'a kalmayı başaramayan Efes, yeni koçu Erdem Can ile turnuvadaki ilk maçına çıkacak.

Geçtiğimiz sezon finali 1 sayıyla kaybeden Olympiakos'a çeyrek finalde kök söktüren ve 3-2 elenen Fenerbahçe Beko ise yeni sezondaki ilk maçında cuma günü 20.45'te Nikola Mirotic transferi ile dikkat çeken Milano ile karşılaşacak.

YUNANİSTAN DERBİSİ

İlk hafta dikkat çeken bir derbiye de sahne olacak. Ergin Ataman ile sezona başlayan ve neredeyse bütün takımı yenileyen Panathinaikos, geçen sezonun finalisti ve bu yılın da en büyük favorilerinden Olympiakos'u ağırlayacak. Geçtiğimiz sezonun MVP'si Vezenkov'u kaybetmesine rağmen Nigel Williams-Goss, Ignas Brazdeikis, Luke Sikma ve Nikola Milutinov'u kadrosuna katan Olympiakos, 4 gün önce oynanan Yunanistan Süper Kupa Finali'nde rakibini 75-51 ile farklı mağlup etmişti.

Panathinaikos ise Kostas Sloukas, Luca Vildoza, Juancho Hernangomez ve Mathias Lessort transferleriyle dikkat çekiyor.

Son şampiyon Real Madrid ise cuma günü saat 21.30'da Baskonia deplasmanına gidecek. Şampiyon kadrosunu büyük ölçüde koruyan Madrid ekibi, Avrupa'nın en iyi 1 numaralarından Facundo Campazzo'yu da takıma tekrar eklemeyi başardı.

YENİ FORMAT

Bu sezonla beraber Euroleague'e katılan takım sayısı 16'dan 18'e çıkarılırken formatta da değişikliğe gidildi. Önceki yıllarda ilk 8 sırada yer alan takımlar direkt play off'a kalıyordu. Bu yıl ise normal sezonu 7’nci ve 8’inci sırada bitiren takımlar, 7’nci sırada yer alan takımın ev sahipliğinde bir maç oynayacak ve kazanan takım, play-off’ta 2’nci sıradaki takımın rakibi olacak.

BASKET NEWS'İN FAVORİSİ REAL MADRİD

Bu eşleşmeyi kaybeden takım ise, 9’uncu ve 10’uncu sırada yer alan takımların aralarında oynayacağı tek maçın galibiyle karşı karşıya gelecek. Bu eşleşmeyi kazanan takım da play-off’a 8’inci sıradan dahil olarak normal sezonu 1’inci sırada tamamlayan takımın rakibi olacak.

Her sezon başı turnuvaya katılan takımları güç sıralamasına göre listeleyen Basket News, bu sezon öncesinde de aynı listeyi yayınladı. Listenin zirvesinde geçen sezon olduğu gibi son şampiyon Real Madrid yer aldı. Yayınlanan güç listesi şu şekilde:

18 - Alba Berlin

17 - Asvel

16 - Bologna

15 - Valencia

14 - Baskonia

13 - Bayern Münih

12 - Zalgiris Kaunas

11 - Kızılyıldız

10 - Partizan

9 - Maccabi Tel-Aviv

8 - Milano

7 - Fenerbahçe Beko

6 - Anadolu Efes

5 - Barcelona

4 - Panathinaikos

3 - Olympiakos

2 - AS Monaco

1 - Real Madrid