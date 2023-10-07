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Euroleague şampiyonluk oranları belli oldu

THY Euroleague'de yeni sezon başladı. Sezonun başlamasıyla birlikte takımların şampiyonluk oranları da belli oldu.

Spor
  • 07.10.2023 10:18
  • Giriş: 07.10.2023 10:18
  • Güncelleme: 07.10.2023 10:28
Kaynak: Haber Merkezi
Euroleague şampiyonluk oranları belli oldu

THY Euroleague'de yeni sezon perşembe akşamı başladı, dün oynanan maçlarla sona erdi. Fenerbahçe Beko, kendi sahasında uzatmaya giden maçta Milano'ya 85-82 mağlup etmeyi başardı. Anadolu Efes ise Barcelona deplasmanında mağlup oldu. Öte yandan şampiyonluk oranları da belli oldu.

Euroleague'de dün oynanan 4 maç da büyük çekişmeye sahne oldu. Maçlardan ikisi uzatmaya gitti. Favorilerden Real Madrid, eksiklerine rağmen sezona galibiyetle başlarken yeni transferleriyle dikkat çeken Monaco ise bir başka İspanya deplasmanından mağlup ayrıldı. Uzatmaya giden bir başka maçta geçtiğimiz yılın finalisti Olympiakos, deplasmanda Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'u mağlup etti.

Euroleague'de ilk haftada alınan sonuçlar şöyle:

Fenerbahçe 85-82 Milano
Valencia 70-65 Monaco
Panathinaikos 78-88 Olympiakos
Baskonia 77-79 Real Madrid
Kızılyıldız 94-73 Asvel
Maccabi Tel-Aviv 96-81 Partizan
Bayern Münih 80-68 Alba Berlin
Bologna 79-82 Zalgiris Kaunas 

Öte yandan takımların şampiyonluk oranları da belli oldu. Oranlara göre şampiyonluğun favorisi Real Madrid. Bu sezon turnuvada yer alan 18 takımın şampiyonluk oranları şu şekilde sıralandı:

Real Madrid  4.50
AS Monaco  5.20
Panathinaikos  6.20
Olympiacos  8.20
Fenerbahçe Beko  8.20
Barcelona   8.40
Olimpia Milano  10.00
Anadolu Efes  13.00
Partizan  14.00
Maccabi Tel Aviv  14.00
Kızılyıldız  19.00
Zalgiris Kaunas  40.00
Valencia Basket  40.00
Bayern Münih  40.00
Baskonia 45.00
Virtus Bologna  60.00
LDLC ASVEL 200.00
ALBA Berlin  400.00
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