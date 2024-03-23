Eurovision rekortmeni Salvador Sobral CRR’de

Buse İlkin YERLİ

“Amar Pelos Dois” şarkısıyla 2017’de Eurovision Şarkı Yarışması’nı Eurovision tarihindeki en yüksek puanla kazanan Portekizli şarkıcı ve besteci Salvador Sobral, İstanbul’daki ilk konserini, 29 Mart saat 20.30’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda verecek.

Konserde, Sobral’a piyanoda Lucía Fumero, flütte Magali Sare, kontrbasta André Rosinha, vurmalı çalgılarda Joel Silva ve gitarda André Santos eşlik edecek. 70 dakika sürecek arasız performansta, Salvador Sobral ve ekibi, "Timbre" albümünden seçilmiş parçaları ve hit şarkılarını seslendirecek. Konser repertuvarında "Amor a Capela", "Porque Canto", "El Regalo Que Me Hiciste" gibi parçaların yanı sıra, müzikal bir ziyafet sunacak daha birçok eser yer alıyor.

Sobral, 2017’de Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bu yıl 62’ncisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’nda kız kardeşi Luísa Sobral’in yaptığı “Amar Pelos Dois” adlı şarkısıyla 758 puan alarak birinci olmuştu. Caz-pop türündeki bu şarkı, bir önceki sene Jamala’nın 524 puan ile kırdığı rekoru, 758 puan ile ele geçirmiş oldu ve hatta daha sonra bu rekoru aşabilen olmadı.