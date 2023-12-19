Eurovision’da 8 ülke yarışacak

Kültür Sanat Servisi

2024 Eurovision Şarkı Yarışması, gelecek yıl mayıs ayında İsveç'in Malmö kentinde 68'inci kez düzenlenecek. Yarışmada sahne alacak isimlerin büyük bir kısmı açıklandı.

2024 Eurovision Şarkı Yarışması, Malmö Arena'da gerçekleştirilecek. 7 Mayıs ve 9 Mayıs 2024'te iki yarı final ve 11 Mayıs 2024'te final yapılacak.

Eurovision'un resmi olarak ilan ettiği ülke temsilcileri şöyle:

- İNGİLTERE

Olly Alexander: Years & Years grubunun solisti ve It’s a Sin oyuncusu, 2024 yarışmasında İngiltere'yi temsil edecek.

- ÇEKYA

Aiko: Çek şarkıcı ve söz yazarı, “Pedestal” şarkısıyla ülkesini temsil edecek.

- HOLLANDA

Joost Klein: Hollandalı rapçi, yazar ve eski YouTuber, ülkesini 2024'te temsil edecek.

- SLOVENYA

Raiven: Sloven şarkıcı-söz yazarı ve arpçı, 2016 Eurovision Şarkı Yarışması'na Slovenya adına ilk kez ulusal finalde "Črno bel" şarkısıyla katılmış ve ikinci olmuştu. 2017’de "Zažarim" şarkısıyla üçüncü olan sanatçı, 2019'da "Kaos" şarkısıyla ikinci oldu. 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Slovenya adına "Veronika" şarkısını söyleyecek.

- BELÇİKA

Mustii: Mustii sahne adıyla tanınan Thomas Mustin, 21st Century Boy ve It's Happening Now albümleriyle tanınıyor.

- GÜNEY KIBRIS

Silia Kapsis: Avustralyalı şarkıcı, dansçı ve oyuncu, yarışmada Güney Kıbrıs'ı temsil edecek.

- FRANSA

Slimane: Fransız şarkıcı ve söz yazarı, Fransa'yı “Mon amour” şarkısıyla temsil edecek.

- YUNANİSTAN

Marina Satti: Yunan şarkıcı, söz yazarı ve yapımcı, 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Yunanistan adına yarışacak.