Eurovision’dan İsrail’in şarkısına soruşturma

Kültür Sanat Servisi

Eurovision Şarkı Yarışması, sözlerinde İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalara atıfta bulunduğu öne sürülen Eden Golan tarafından seslendirilen ‘October Rain’ adlı İsrail’e ait şarkıyı incelemeye aldı. Eurovision yetkilileri, şarkının diskalifiye olabileceğini bildirdi.

Israel Hayom gazetesine göre, "Nefes alacak hava kalmadı" ve "Hepsi iyi çocuklardı, her biri" gibi dizeler içeren şarkı, Hamas’ın 7 Ekim’de bir açık hava müzik festivaline saldırı gerçekleştirdiği sırada sığınaklara saklanan insanlara gönderme yapıyor.

Gazeteye göre şarkıda ayrıca savaşta ölenler için bir kod olan ‘çiçeklere’ de atıfta bulunuluyor. İsrail’in temsilcisi olan ulusal yayın kuruluşu Kan’dan bir kaynak, Reuters’a, sızan sözlerin doğru olduğunu teyit etti.

Eurovision’u düzenleyen Avrupa Yayın Birliği (EBU) yaptığı açıklamada, "Şarkı sözleri inceleme sürecinde. Nihai karar alınana kadar EBU ile yayıncı arasında gizli bir süreç devam edecek." denildi.