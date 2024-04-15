Ev sahibi Arda Turan'a dava açtı: "Eve 230 bin Euro zarar verdi"

Arda Turan, Barselona'da kiraladığı eve 230 bin Euro hasar vermekle suçlanıyor. Evde en pahalı hasarın 84 bin 30 Euro ile mobilyalara, ışık sistemine ve temizliğe ait olduğu, mutfakta da 64 bin 258 Euro hasarın bulunduğu ileri sürüldü.

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, 2015-2018 yılları arasında İspanya temsilcisi Barcelona formasını giydiği dönemde kiracı olarak kaldığı villa tipi evde 230 bin Euro hasar bırakmakla suçlanıyor.

El Periodico de Espana gazetesi, Arda Turan'ın eski ev sahibi tarafından Barselona İl Mahkemesi'nde açılan davanın halen devam ettiğini ve eski futbolcunun yaşadığı 3 yıllık dönem sonunda Barselona'daki eve 230 bin Euro hasar vermekle suçlandığını yazdı.

EN BÜYÜK HASAR MOBİLYALARDA

Barselona kentinin elit bir mahallesinde yer alan ve 18 milyon Euro değere sahip olduğu belirtilen evin sahibi, El Periodico gazetesine verdiği demeçte, mahkemeye sunulan bilirkişi raporuna değinerek Arda Turan'ın, evde kapılardan bahçeye, ışık ve elektronik sisteminden havuz ve hatta tavana kadar hasarlı bir şekilde evi terk ettiğini iddia etti.

Evde en pahalı hasarın 84 bin 30 Euro ile mobilyalara, ışık sistemine ve temizliğe ait olduğu, mutfakta da 64 bin 258 Euro hasarın bulunduğu ileri sürüldü.

"GOL ATILDIĞINDA TELEVİZYONUN KUMANDASINI HAVUZA ATIYORLARDI"

Arda Turan'ın evi kiralarken, "Müslüman olmayan önceki kiracılardan dolayı evi tamamen dezenfekte ettirdiğini ve evi çok iyi temizlettiğini" anlatan villanın sahibi, "Arda ve beraberindekiler futbol izlerken gol atıldığında televizyonun kumandasını havuza atıyorlardı. Bin Euro'luk bir kumanda. Ve yanlış hatırlamıyorsam 10 veya 15 kez atmışlardır. Evde doğal bir yıpranma olmadığı açık. Hatta mobilyalarda bile sigara yanığı bırakmışlar. Bu tip evde herhangi bir şeyi tamir ettirmenin veya değiştirmenin ucuz olmadığını siz de bilirsiniz" şeklinde konuştu.

Barselona İl Mahkemesi'ndeki davanın, Arda Turan'ın adresine ulaşma zorluğundan dolayı yavaş ilerlediği kaydedildi.