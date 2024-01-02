Ev sahibi ile kiracı arasında IBAN mücadelesi

İstanbul'da bir ev sahibi kiracısına "sözleşme bitti" diyerek banka hesabını kapattı. Ancak kiracı ev sahibinin başka bir IBAN'ını bularak kirayı yatırmaya devam etti. Kiracısını "IBAN'ımı ele geçirdi" diye şikayet eden ev sahibini savcılık haksız buldu.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 56 yaşındaki ev sahibi Sıdıka B. kira sözleşmesi süresinin Ekim 2023'te bittiğini söyleyip kiracısının para yatırdığı banka hesabını kapattı. Ancak kiracısı Nejla S. ev sahibine ait başka bir IBAN numarası ile kirayı yatırmayı sürdürdü.

10 Haber'in aktardığına göre ev sahibi Sıdıka B. 62 yaşındaki kiracısı Nejla S.'deb kişisel verilerini çaldığı gerekçesiyle şikayetçi oldu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kiracı Nejla S. hakkında “kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak” suçundan soruşturma başlattı.

Şikayette şu ifadeler yer aldı:

“Nejla Hanımın sözleşmesi Ekim 2023'te bitti. Bu süreye kadar kira ücretini sözleşmedeki IBAN'a yatırıyordu. Sözleşmesi bittiği için o IBAN'a bağlı hesabı kapattım. Nasıl elde ettiğini bilmediğim bir şekilde maaş hesabımın IBAN'ını ele geçirmiş ve kira sözleşmesi devam ediyormuş gibi buraya para yatırmaktadır."

SAVCILIK EV SAHİBİNİ HAKSIZ BULDU

Kiracı Nejla S.'nin kira akdinin devam ettiğini belirtti ve ev sahibinin kiracısını zorda bırakmak için banka hesabını özellikle kapattığına dikkat çekti.

Kiracının ev sahibinin IBAN numarasını öğrenerek kira ücretini yatırmasının "kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçunun unsurlarını oluşturmadığının altını çizen savcılık “Ev sahibinin olayda iyi niyetli olmadığı anlaşılmıştır" dedi.