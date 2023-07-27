Ev sahibi-kiracı kavgasını ayırmak isterken canından oldu

İzmir’in Karabağlar ilçesinde ev sahibi ile kiracı kavgasını ayırmak isteyen komşu canından oldu. Kardeşi 'Vur' dedi, ağabeyi 14 kez bıçakladı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ev sahibi ile kiracı kavgasını ayırmak isteyen komşu hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Karabağlar Mahallesi 5756/1 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, M.B., karşı komşusuyla uygunsuz hareketlerde bulunduğu gerekçesiyle tartışmaya başladı. Bir süre sözlü tartışan ikiliye ev sahibi S.K.’nin de karışmasıyla, ev sahibi ile kiracı arasında kavga çıktı. Bunu gören komşu Şeraffetin Yüce ise kavgayı ayırmak için araya girdi. Kavga esnasında S.K., evden aldığı bıçağı ağabeyi İ.K.’ye vererek ‘Vur bıçağı’ demesi üzerine kavgayı ayırmak için araya giren Yüce’yi bıçakladı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 14 yerinden bıçaklanan ve durumu ağır olan Yüce’yi hastaneye kaldırdı. Yapılan müdahalelere rağmen Yüce, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, olaya karıştığı belirlenen ve polis ekiplerince gözaltına alınan S.K. ve İ.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, burada çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.